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Xbox: Už žádná změna kurzu, exkluzivity zůstanou a bude jich víc

Ondřej Zach
  9:54
Xbox se vyjádřil ke spekulacím, že to s exkluzivními tituly z vlastní stáje nemyslí až tak vážně a nakonec je stejně pošle na konkurenční platformy.

Série letošních streamů Summer Game Fest, v rámci nějž vývojáři a vydavatelé představovali své připravované hry, přinesla nejedno překvapení. Například Microsoft ve své vlastní prezentaci Xbox Games Showcase překvapil fanoušky když oznámil, že se vrací k vydávání exkluzivních titulů, které vyjdou jen na konzole Xbox a PC.

Clockwork Revolution
Clockwork Revolution
Clockwork Revolution
Clockwork Revolution
31 fotografií

Prozatím jsou dvě: drsňácká akce Gears of War: E-Day a steampunková akce Clockwork Revolution. Změna směru přišla náhle a hráči okamžitě začali na sociálních sítích debatovat, jak moc to tentokrát Microsoft myslí vážně. Objevily se dokonce spekulace, že šlo o pouhý trik, který měl potěšit fanoušky Xboxu a nakonec stejně vše vyjde i na PlayStation 5.

K těmto spekulacím se na sociální síti X vyjádřil ředitel strategického rozvoje Xboxu Matthew Ball, který prohlásil, že to není pravda.

Clockwork Revolution

Gears of War: E-Day

„Tyto zvěsti jsou nepravdivé. Hry Gears of War: E-Day a Clockwork Revolution zůstanou exkluzivní. Neexistují žádná jednání a nikdy neprobíhala žádná jednání o ‚změně kurzu‘. A jak jsme řekli minulý týden, hráči mohou i nadále očekávat, že od nás každý rok dostanou významné exkluzivní tituly,“ napsal.

Reset Xboxu

Xbox se aktuálně nachází ve složité situaci. Loňským zdražením předplatného Game Pass přišel o miliony předplatitelů, zlevněním a vyčleněním Call of Duty začala služba po více než osmi měsících ztrát předplatitelů zase růst. Konzole Xbox se neprodávají dobře. Co se nástupce týče, Microsoft nemá zásoby klíčových komponentů, jejichž cena skokově vzrostla.

Asha Sharma

XBOX Series X25 Limited Edition

Současný model provozu není není podle šéfky Ashy Sharmy udržitelný, přistupuje proto ke škrtům. Odnesou to interní studia, jejichž hry se neprodávají dobře, zatímco více peněz půjde do vývoje klíčových her, jakými jsou například Fallout, Halo či Elder Scrolls. Cílem je urychlit vývojový cyklus. Více jsme psali na Bonuswebu zde.

Na stole ovšem jsou i další varianty, například vyčlenění Xboxu ze struktur Microsoftu, které by usnadnilo případný prodej celé divize, pokud se Xbox nestane ziskový.

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