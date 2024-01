Xbox začíná rok ve velikém stylu, ukáže Indiana Jonese, Avowed i Hellblade

Loňský rok nebyl pro značku Xbox příliš úspěšný, upírský Redfall byl vyloženě průšvih, vesmírný Starfield byl sice fajn, ale od roky slibované hry asi mnozí toužili dostat více. Ale nevadí, letošek by mohl být daleko lepší. Od první veliké prezentaci tohoto roku, nazvané neoriginálně Xbox Direct, která startuje v 21:00, očekáváme mnohé. V první řadě první ukázku z chystané hry o Indiana Jonese od Machine Games, tvůrců restartované série Wolfenstein. Dále pak i ukázku z chystaného RPG Avowed, což má být něco jako Skyrim ovšem odehrávající se ve světě známém ze série Pillars of Eternity. A pak minimálně ještě potvrzení data vydání roky odkládané akce Hellblade. Pojďme na to!

Článek průběžně aktualizujeme.