Závody v Japonsku i pořádné RPG. Novinky Xboxu si zahrajete i u konkurence

Ondřej Martinů
Xbox je i letos první, kdo se v novém roce pochlubil herními novinkami. Na konferenci Xbox Developer Direct odhalil datum vydání závodů Forza Horizon 6, nabídl víc informací ohledně chystaných RPG Fable a Beast of Reincarantion a odhalil jednu menší multiplayerovou novinku.
Ačkoli se toho v herním světě během ledna zas tolik neděje, už nějakou dobu se v tomto měsíci snaží aspoň přilákat hráčskou pozornost Xbox svou show Developer Direct. Tentokrát byl plán jasný. Firma ukázala novinky pro letošní rok, přičemž spíš odhalila nové detaily – překvapení zde bylo jen poměrně málo.

Nejjasnější představu máme díky této show o nových závodech Forza Horizon 6 od Playground Games. Již jsme věděli, že se má hra odehrávat v Japonsku, nyní jsme si konečně mohli prohlédnout herní mapu a vozy, kterými se po ní budeme prohánět. Sluší se na úvod říct, že grafika je naprosto nádherná, nicméně to už platilo i pro dva předchozí díly, autoři zřejmě narazili na strop toho, co je s moderním hardwarem možné vymyslet.

Forza Horizon 6 se stejně jako předchůdci bude točit okolo sportovního festivalu, který vás vynese až na vrchol závodnické kariéry a provede celým virtuálním Japonskem. Autoři se chlubí, že tentokrát si dali víc práce s městskými prostředími a virtuální Tokio bude o dost větší a detailnější než předchozí města.

Ve hře nebudou chybět proměny prostředí podle aktuálního ročního období. Opět budete moct vybírat mezi stovkami automobilů, dojde také na přizpůsobování vaší herní základny, a to s doposud největší volností. Autoři se pochlubili také novými zvukovými efekty nebo třeba novým modelem opotřebovávání pneumatik. Nebude chybět ani multiplayer. Forza Horizon 6 vyjde 19. května na Xbox Series X/S a PC, playstationová verze dorazí v druhé polovině roku.

Druhá velká novinka od Playground Games je samozřejmě dlouho očekávaný Fable, což je nový začátek pro známou sérii her původně vyvinutých studiem Lionhead. O hře se toho dlouho moc nevědělo, autoři sice již ukázali několik trailerů, z žádného ovšem nebylo příliš jasné, jak hra bude fungovat a co to pro sérii vlastně znamená.

Nyní už víme, že se budou autoři snažit respektovat kořeny hry, ale zároveň nabídnou dosud největší otevřený svět, ve kterém si budete moct dělat, prakticky co chcete. Některé lokality a příšery budou fanoušci série poznávat, jiné budou úplnou novinkou. Klíčovou vlastností, která hráče už od oznámení zajímala, je pak to, že si na začátku vytvoříte vlastní postavu a nemusíte tedy hrát za tu, která je vyobrazena ve všech trailerech.

Mezi další charakteristiky hry pak patří propracovaný soubojový systém s mnoha možnostmi, jak se s nepřáteli vypořádat, nebo systém reputace, tedy jak na vás budou obyvatelé virtuálních vesniček a měst nahlížet. Vaše činy ovlivní, zda vás budou respektovat jako hrdinu, nebo vámi naopak pohrdat. Ve hře je údajně přes tisíc postav, se kterými budete moct interagovat.

Hra vám dá možnost například i kupovat domy a obchody, bohatnout, svádět vesničany, vstupovat do manželství a mít spoustu dětí. Fable vyjde souběžně na Xbox Series X/S, PC a PlayStation 5 někdy během letošního podzimu.

Třetí dopředu ohlášenou novinka je od studia Game Freak, které budete znát hlavně jako autory Pokémon her. Čas od času ale zkoušejí i jiné žánry, jako je právě Beast of Reincarnation. Tato novinka se odehrává v postapokalyptickém Japonsku, kde budete bojovat o přežití s pomocí vlastního meče a bojového vlka.

Svět pohlcují parazitické rostliny a váš úkol je jejich šíření zastavit. Hlavní hrdinka ale umí rostliny povolat i na svou stranu a využívat je k překonávání překážek. Nebude nouze ani o košaté stromy schopností, speciální údery a příběhové sekvence. Hra vyjde během léta na Xbox Series X/S, PC a PlayStation 5.

V rámci show se objevila také jedna novinka, o které se dopředu nic nevědělo. Spousta fanoušků měla vysoká očekávání, mluvilo se například o dlouho vyvíjeném State of Decay 3, nicméně nakonec si vzalo slovo studio Double Fine, které stojí například za Psychonauty. Jejich novinka se jmenuje Kiln a je to celkem roztomilá multiplayerová bitva, ve které proti sobě stojí oživlé keramické vázy.

Vázy si ve hře budete dokonce i sami vyrábět a jejich tvar bude pak ovlivňovat jejich schopnosti. Hra nabídne různorodé mapy s tajnými cestičkami, které vám mohou pomoct proniknout za nepřátelské linie. Vázy vybavíte také pestrým výběrem zbraní i speciálních schopností. Hra má brzy vstoupit do veřejné betaverze, v plné verzi se pak objeví už během jara na PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5.

23. ledna 2026

