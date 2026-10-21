Manažer Xboxu chválil AI a narazil. Po hněvu hráčů raději smazal profil

Brandon Stirrup pracuje víc než deset let na pozici seniorního manažera pro obchodní strategii Xboxu. O víkendu si pomocí promptů vytvořil malou fotbalovou hru, u níž sám přiznává, že je špatná. Zamyslel se ovšem nad tím, jak by takový projekt vypadal, kdyby měl k dispozici dva lidi, kteří by mu s tím rok pomáhali. Nakonec došel k závěru, že hru dnes může vytvořit úplně každý.
„Všechno, co naplánujete, bude překonáno. Plánujete falešnou budoucnost. Herní průmysl je jediným odvětvím, které předstírá, že nepoužívá AI. Herní průmysl je jediný, který tento přechod brzdí, protože uživatelé mají k AI negativní postoj. Všichni ostatní realitu přijímají. Pokud jste herní vývojář a odmítáte věřit, že AI má ve vaší budoucnosti své místo, neměli byste podnikat v tomto oboru,“ napsal.
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„Podívejte, pokud mě zítra vyhodí, bude to proto, že jsem vám řekl pravdu, o které nikdo nechce, abyste věděli. Můžete vytvořit hru pomocí jednoduchého zadání a ano, můžete vytvářet hry na míru. Rád to schytám, pokud to znamená, že stovky lidí v Xboxu přestanou předstírat, že AI nepoužívají. Je čas to přijmout a jít dál.“
„Miluji Xbox a Microsoft a víc než deset let jsem to dokazoval. Mým cílem je mít tuto fázi za sebou, abychom se jako společnost mohli posunout dál, a to i přesto, že mě za to někteří budou pranýřovat: používáme AI, stejně jako všechny ostatní firmy v roce 2026. Herní průmysl je jediným odvětvím, kde se lídři bojí o AI mluvit. Uživatelé chtějí pravdu. Používáme AI,“ uzavřel své vlákno.
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Jeho příspěvek se ovšem záhy stal virálním, a ačkoli sám předesílal, že to „rád schytá“, nakonec svůj účet smazal. Reakce, které dostával, totiž byly v naprosté většině negativní. Lidé a někteří vývojáři poukazovali na to, že nelze srovnávat jednoduchou AI hříčku se skutečným vývojem. Další hovořili o AI slopu.
Není to poprvé, co na sebe Stirrup upozornil. V září například radil vyhozeným kolegům, aby využili Copilot (asistent umělé inteligence od Microsoftu – pozn. red.), dokud k němu ještě mají přístup, aby své hodnocení výkonu převedli do strukturovaného přehledu dosažených výsledků.
AI a hry
Stirrup ovšem má v jedné věci pravdu. Vývojáři AI používají a sentiment hráčů je negativní. Důvod je však trochu jiný – některé herní společnosti, jejichž hry stojí obvykle plnou cenu, začaly používat na první pohled rozeznatelné AI obrázky s viditelnými chybami. Třeba u loňského i předloňského Call of Duty to byly postavy se šesti prsty u doprovodné grafiky, což bývala typická chyba AI. Větší senzitivita hráčů vůči AI je tak zcela pochopitelná.
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