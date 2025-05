Herní veteráni mezi vámi jistě vzpomenou na adrenalinové chvilky (nebo naopak hledání posledního zašitého emzáka) strávené v UFO: Enemy Unknown (v zámoří vyšlo pod jménem X-COM: UFO Defense) či podmořském pokračování X-COM: Terror from the Deep.

Před třinácti lety vyšel obstojný remake XCOM: Enemy Unknown, na nějž v roce 2016 skvěle navázal XCOM 2. Prozatím posledním dostupným dílem je XCOM: Chimera Squad z roku 2020, v němž hrajeme za ty zlé. Mobilní XCOM: Legends z roku 2021 už totiž vypnul servery.

UFO: Enemy Unknown (1993/1994) XCOM 2

V průběhu let vyšlo několik odboček. Kolekce zahrnuje kombinaci strategie a vesmírného simulátoru X-COM: Interceptor, akci X-COM: Enforcer či novější The Bureau: XCOM Declassified. Ani jedna z těchto her se už do síně slávy nezapsala.

Každopádně celá kolekce X-Com je nyní k mání na Humble Bundle za zhruba 220 korun při minimální platbě. Zaplatit lze i víc, podpoříte tím charitu. Kódy jsou na Steam, akce končí 20. května.

The Bureau: XCOM Declassified XCOM Chimera Squad

Obsah bundlu: