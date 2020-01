Nejzabugovanější hra loňského roku se nelepší. Letos nešla ani spustit

Že dnes hry nevycházejí v optimálním stavu, už jsme si tak nějak zvykli, ono nám stejně nic jiného nezbývá. To, co dokázalo loni předvést vydavatelství 2K v posledním díle zavedené wrestlingové série WWE 2K, však byla příliš silná káva i pro ty nejtolerantnější jedince. Nešlo o občasné grafické glitche, které by šlo opravit jedním větším patchem. Ne, WWE 2K20 vyšlo v prakticky nehratelném stavu (viz náš článek).

Za dva měsíce, které uplynuly od vydání, se situace částečně zlepšila alespoň do té míry, že se při troše tolerance dalo u hry bavit. Jenže s příchodem nového roku se ukázalo, že je tento titul chybami prožraný až do jádra zdrojového kódu.

Všichni lidé, kteří si chtěli zpříjemnit volný novoroční den u virtuálního wrestlingu, měli smůlu. Bez rozdílu platformy jim ve většině módů hra prostě spadla.

Důvod této chyby se našel poměrně rychle. Navzdory svému názvu se WWE 2K20 neuměl vypořádat s rokem 2020. Stačilo přehodit systémový čas o den zpátky a vše fungovalo. Tento provizorní stav naštěstí netrval dlouho a rychlý oficiální patch vše vyřešil.



Něco podobného pak postihlo i hráče PC verze hry Star Wars Jedi: Fallen Order. Uživatelé redditu okamžitě obvinili protipirátskou ochranu Denuvo, rychle se však ukázalo, že majitelé originálních kopií se s tímto problémem nesetkávají. Na vině byl jen špatně udělaný crack od pirátské skupiny CODEX.

Vsadil bych se, že e-maily technické podpory Denuva od té doby určitě přetékají omluvami od lidí, kteří svatosvatě slibují, že než příště na někoho ukážou prstem, zjistí si o celém problému více informací.