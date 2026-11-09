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World of Warcraft: Forever zlomil hned dva rekordy v historii značky

Ondřej Zach
  12:56
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Start nové verze MMORPG World of Warcraft se vydařil. Servery ustály úvodní i víkendový nápor a tvůrci se zároveň pochlubili prvními výsledky.

World of Warcraft: Forever si připsal hned dva rekordy. První se týká vlastního startu, kdy nikdy ve 22leté historii značky nehrálo souběžně tolik lidí. Původní rekord přitom držela expanze Wrath of the Lich King z roku 2008, která je považovaná za vrchol. Forever zároveň dosáhl na nejvyšší počet hráčů, kteří se vrátili do hry.

World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
74 fotografií

Další zářez zmínila na síti X producentka Holly Longdaleová. „Jupí! Další statistika nám dělá radost – při tomto spuštění WoW zaznamenáváme nejvyšší počet NOVÝCH hráčů za posledních 15 LET! Vítáme vás všechny! Jsme moc rádi, že jste tady a prožíváte Azeroth poprvé spolu s těmi z nás, kteří ho hrají poprvé… ZNOVU.“

World of Warcraft: Forever je alternativní linie, která hru neposouvá dál v příběhu, ale namísto toho rozvíjí do šířky původní svět. Ve hře je přes tisíc nových úkolů, další zóny, dungeony či nová rasa Skyborne. Tvůrci se snažili aktualizovat jednotlivá povolání tak, aby všechny větvě byly kompetitivní.

World of Warcraft: Forever

World of Warcraft: Forever

A byť Blizzard řeší různé problémy, jako je například ideální nastavení layeringu, start proběhl na poměry MMORPG hladce. Pro zajímavost, Forever běží na 3 924 virtuálních strojích, 251 136 GB operační paměti a 70 480 procesorových jádrech.

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