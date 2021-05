WoW: Burning Crusade Classic se blíží, naklonování postavy je napálené

Tvůrci chtějí zprostředkovat stejný „feeling“ jako kdysi – vydání bude mít pět fází. Důležité datum je 18. května, kdy na serverech přistane pre-patch. Současní hráči Classicu si budou muset vybrat, zda zůstanou na svém serveru, který vstoupí do éry Burning Crusade Classic, nebo zda se přesunou na nový Classic Era server.

Existuje ovšem i třetí cesta. Placená. Za poplatek si můžete svoji postavu naklonovat a hrát jak ve vanille, tak v Burning Crusade. Háček je ovšem v ceně. Třicet pět dolarů za postavu, tedy zhruba 770 korun, je zkrátka přepálené. Blizzard tuší, že toto je slabé místo hráčů, kteří se nebudou chtít vzdát své vypiplané postavy, ale za mě je to klasická sviňárna Activision Blizzardu.

Když už jsme u toho placení – Dark Portal Pass, což je boost postavy na úroveň 58 (a bez možnosti, aby to byl blood elf nebo draenei) stojí 39,99 dolaru. Koupit si půjde ještě slušně napálenou Digital Deluxe verzi za 69,99 dolaru, která obsahuje mounta (i do retailu), kosmetické předměty, Dark Portal Pass a 30 dnů herního času. Jsou to samozřejmě jen volitelné platby, hrát Burning Crusade Classic půjde jen v rámci současného předplatného.

Během pre-patche bude možné vytvořit si postavy v nových startovních zónách, tedy blood elfy i draenei. Dark Portal se ovšem otevře až 1. června.

„Pro mnoho hráčů World of Warcraft bylo původní Burning Crusade prvním krokem na epické cestě, která trvá dodnes, ale pro mnoho dalších jsou příběhy o útěku před Fel Reaverem a střetu s Illidanem na vrcholu Black Temple jen legendou,“ řekl J. Allen Brack, prezident společnosti Blizzard Entertainment. „S Burning Crusade Classic chceme dát hráčům šanci zažít zkoušky a triumfy Outlandu způsobem, který nebyl možný více než deset let, a to po boku starých i nových přátel. Nemůžeme se dočkat, až se se všemi opět vydáme na cestu Temným portálem.“ Tolik oficiální prohlášení Blizzardu.