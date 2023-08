Červí války Worms v deskové podobě okamžitě uspěly, stačilo 13 minut

Mantic Games slibují, že také desková verze dokáže vystihnout válečný chaos z videoher. A fanoušci na to zjevně slyší. Tvůrci na platformě Kickstarter požadovali 25 tisíc liber, což je něco přes 700 tisíc korun. Tuto částku získali za pouhých třináct minut. Aktuálně už lidé přislíbili 180 tisíc liber, tedy více něž pět milionů korun.

„Zaprvé jsme chtěli – počkat, co to je? Zafinancováno za 13 minut? Wow! Celý tým Mantic Games vám děkuje za to, že jste se do toho od začátku pustili, zejména pokud je to vaše první zkušenost s crowdfundingem. Na stránce jste viděli stručný přehled hry a během kampaně se samozřejmě budeme věnovat podrobnějším informacím – jak fungují různé mechanismy, některé chytré taktiky, které budete moci používat, a další,“ zareagovali tvůrci.

Co se vlastní hry týče, v základní verzi je určena pro 2 až 4 hráče s délkou partie okolo 45 minut. U sběratelské s rozšiřujícím packem se ovšem může utkat až 6 hráčů.

Zatímco videohry máme spojeny s 2D bojištěm viděným z boku, u deskové hry scénu sledujeme z výšky. Sestavena je z hexových políček, které se po třech zásazích promění ve vodu. Součástí jsou všechny důvěrně známé propriety, tedy roztomilí červíčci, bedny se zbraněmi, výbušné sudy či miny. O přesnosti útoku rozhoduje kostka, přičemž platí, že čím na větší vzdálenost střílíte, tím věší roli hraje náhoda.

Vydání se plánuje až na srpen 2024. Rozšířená sběratelská verze stojí 79 liber, tedy zhruba 2 220 korun s poštovným 15 liber, což je zhruba 425 korun.