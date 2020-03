Červí války se oficiálně vracejí, Team 17 oznámil nový díl Worms

Jen málokterá hra symbolizuje devadesátá léta tak jako Worms se svým ujetým humorem, hrou více hráčů u jedné klávesnice a jednoduchou, přitom nesmírně chytlavou hratelností. Od roku 1995, kdy vyšel první díl, jsme měli možnost hrát bezpočet pokračování, ve kterých se kvůli absenci číslování vyzná jen málokdo. Až na nepříliš úspěšné koketování se třetím rozměrem většina nabídla jen minimální posun od původního konceptu a dá se říct, že pokud jste hráli jeden, hráli jste je všechny.

V nově oznámeném díle však autoři slibují, že to tentokrát budou červi „jako nikdy předtím,“ což zní popravdě docela mnohoznačně. Doufáme, že nás čeká další survival anebo battle royale. Z krátkého traileru je jisté jen to, že i tentokrát autoři vsadí na odlehčenou atmosféru.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Watch this space - @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs