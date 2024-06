Hlavní hrozba World of Warcraft: The War Within se představuje

Ani hlavní nepřítel nadcházející expanze The War Within není hráčům neznámý. Už nějakou dobu víme, že je to entita zvaná Xal’atath. V nejnovějším videu poodhaluje své plány, zatímco sledujeme trápení čtveřice hlavních tváří: Allerie, Anduina, Magniho a Thralla.

Zveřejnění traileru má svůj důvod. Už ve středu 5. června začíná beta. Pokud jste vyjádřili zájem o testování na oficiálních stránkách, budete potřebovat ještě trochu toho štěstí, aby vás systém vylosovat. Blizzard by byl ovšem rád, kdyby hráči využili druhou možnost a koupili si epickou edici The War Within, která přístup do bety garantuje.

The War Within je první ze tří plánovaných rozšíření, která budou mít společné příběhové pojítko The Worldsoul Saga Storyline. Expanze láká na čtyři nové zóny, nový režim Delves, sdílení postupu napříč postavami Warband, rozšíření stávajících talentů Hero talents, novou spojeneckou rasu Earthen, dynamické létání i u starých mountů, osm dungeonů a samozřejmě raidy.

Oficiální datum vydání prozatím nebylo oznámeno. Jisté je, že nevyjde dřív, než skončí aktuální event World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria, který se s námi rozloučí 19. srpna. Expanze The War Within by tak teoreticky mohla vyjít ještě koncem srpna, nicméně září se jeví jako pravděpodobnější.