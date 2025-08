Asi se shodneme na tom, že hraní videoher není příliš produktivní formou trávení volného času, že? Ano, můžeme argumentovat, že se u týmových stříleček učíme týmové spolupráci a příběhové adventury zase zlepšují naší angličtinu, ale nelžeme si do kapsy. Pro drtivou část společnosti jsou videohry (a ostatně popkultura obecně) prostě jen formou relaxace a odpočinku.

Bez použití jakéhokoliv vyvavení dokázal Historical-Warnining88 svoji postavu vyhnat až na 55 level. Gratulujeme. Asi.

Výjimku tvoří zpravidla jen lidé, kteří mají na herní průmysl navázaný finanční příjem, ale i většina herních novinářů, streamerů a dalších influencerů to stejně dělá hlavně proto, že je to baví, protože jinde by za méně práce dostali více peněz.

Proč ale vlastně hraje uživatel Redditu s přezdívkou Historical-Warnining88 (budeme optimisticky doufat, že ty čísla vyjadřují rok jeho narození) netuší zřejmě ani on sám. Tak jako miliony jiných propadl online hře World of Warcraft, kterou za těch více už 20 let od vydání prolezl opakovaně skrz naskrz. Aby v dobře známém světě ještě pocítil nějakou výzvu, naložil si na svá bedra poměrně bizarní úkol – inspirován anime seriálem One Punch-Man chce vytrénovat svoji postavu na maximální level a to aniž by využil jakýkoliv kus vybavení. Jeho avatar si tedy musí se všemi nepřáteli poradit je ve slipkách a beze zbraně a to samozřejmě bez pomoci ostatních hráčů a v režimu, kdy jedna smrt znamená úplný konec.

Pokud je nám známo tak tuto aktivitu ještě nikdo na světě neabsolvoval. Jednak proto, že název Hardcore: Naked Warrior Run připomíná spíše laciný pornofilm než něco, čím byste se v komunitě chtěli chlubit, jednak je už ze zadání evidentní, že to bude trvat proklatě dlouho. Pižlat tisíce, ne-li desítky tisíc nepřátel základním útokem pěstí opravdu nezní moc zábavně, navíc je to velmi časově náročné.

Pokud chcete vidět více statických záběrů nahaté postavičky z 21 let staré hry, navštivte přiloženou obrázkovou galerii.

„Co to dělám se svým životem,“ ptá se řečnicky v jednom ze svých příspěvků, ve kterých informuje hrstku fanoušků o aktuálním stavu. Příslušné video přitom nemá na YouTube ani pět tisíc zhlédnutí, takže pokud si myslíte, že to dělá hlavně kvůli ziskům z reklamy, tak jste na omylu. Po sedmi měsících a stovkách hodinách hraní se dostal na padesátou úroveň a přiznal, že celá výzva byla hloupost. Když už se však dostal tak daleko, chce to dokončit.

Naposledy se chlubil levelem 55, takže před ním bylo již jen posledních 5, to je ovšem stále záležitost na desítky hodin. Během nichž se mimochodem stále více bojí nenadálého výpadku připojení, které by pro jeho „naháče“ nechalo napospas nepřátelům.

Nezbývá než popřát, aby se mu tato krutá náhoda vyhnula a bizarní mise skončila úspěchem. A především, aby si poté našel takovou zábavu, u níž už nebude muset pochybovat nad smyslem svého konání.