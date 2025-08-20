World of Warcraft: Midnight ukázal filmeček, novou rasu a hráčské příbytky

Ondřej Zach
  12:01
Během zahajovací ceremonie herního svátku Gamescom byl odhalen filmový trailer k nadcházející expanzi Midnight pro World of Warcraft. Studio Blizzard následně celý datadisk detailně představilo. K vydání dojde během příštího roku.

Midnight je v pořadí jedenáctý datadisk pro stále populární MMORPG World of Warcraft. Zároveň je to druhé ze tří plánovaných rozšíření (první je The War Within), která budou mít společné příběhové pojítko označované jako The Worldsoul Saga Storyline. Midnight tak příběhově přímo navazuje na The War Within.

Xal’atath se svoji armádou nyní ohrožuje Sunwell – magický pramen energie v království Quel’Thalas, který je zdrojem síly pro blood elfy a symbol Světla. Cela oblast byla přepracována, a to včetně hlavního města Silvermoon, které v této expanzi poslouží jako hlavní hub, byť příslušníkům Aliance nebudou všechna jeho místa dostupná.

Jedním z hlavních lákadel je nový systém hráčských příbytků, které si půjde plně přizpůsobit a dekorovat. Ochutnávka přijde ještě letos v rámci patche 11.2.7, plná funkčnost včetně systému sousedství až pro padesát hráčů se zpřístupní až s novou expanzí.

Další novinkou je spojenecká rasa Haranir, která pochází z prastarých džunglí Harandaru. Jejich kultura je formována hlubinami světa s domy a nástroji vyrobenými z kořenů, zářících hub, živé kůry a kamene. Zahraje si za ně Aliance i Horda, dostupná povolání jsou následující: Warrior, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Monk, Druid.

Nové povolání tentokrát chybí, nicméně Demon Hunter se dočká třetí specializace Devourer. Využívá sil Prázdnoty (Void) a s nepřáteli bojuje na dálku. Další novinkou je systém lovu Prey, kdy hráči loví různé cíle, ale zároveň mohou být sami loveni.

Dál už je to klasika. Chystají se čtyři zóny (Eversong Woods, Zul’Aman, Harandar a Voidstorm) s možností absolvovat je v libovolném pořadí. Dále osm dungeonů, jedenáct delves a tři raidy s celkem devíti bossy. Fanoušci PvP se mohou těšit na nové velké bitevní pole Slayer’s Rise, v němž se bude zápolit 40 na 40.

World of Warcraft: Midnight vyjde příští rok. K dispozici už jsou předobjednávky různých edic. Ta nejvyšší láká na možnost hrát o tři dny dříve, zúčastnit se bety a přidává také pár předmětů do příbytků a další kosmetické předměty.

World of Warcraft: Midnigh – HW požadavky
Minimální požadavkyDoporučené specifikace
Operační systémWindows 10 64-bit (aktualizace z května 2019 nebo novější)Windows 11
ProcesorProcesor s 6 jádry a taktovací frekvencí boost 4,0 GHz Intel Core Coffee Lake AMD Ryzen Zen 2Procesor s 8 výkonnostními jádry a taktovací frekvencí boost 5,2 GHz Intel Core Ultra (Series 2) AMD Ryzen Zen 5
GrafikaKompatibilní s DirectX 12, 4 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 10 series AMD RDNA 1 Intel Iris Xe2-LPG Lunar LakeKompatibilní s DirectX 12, 8 GB GPU NVIDIA GeForce RTX 40 series AMD RDNA 3 Intel Arc B-Series Graphics
Paměť8 GB RAM16 GB RAM
