Datum vydání World of Warcraft: Midnight bylo konečně oznámeno

Ondřej Zach
  14:44
V pořadí jedenáctý datadisk pro MMORPG World of Warcraft vyjde až v březnu, nicméně jedna očekávaná nová funkce se dostane mezi vybrané hráče už v prosinci.

World of Warcraft: Midnight

03.02.2026

iDNES.cz

Servery World of Warcraft: Midnight se otevřou z 2. na 3. března 2026 o půlnoci našeho času. Hráči, kteří si již dopředu zakoupili libovolnou z edic datadisku Midnight, se ovšem budou moci od 2. prosince pustit do testování nové funkce Player Housing, tedy hráčských příbytků. To znamená připojit se k některému ze sousedství a začít s dekorováním.

62 fotografií

Hráči bez datadisku budou moci ostatní navštěvovat, sbírat vlastní dekorace, vlastní dům však získají až po koupi datadisku. I tak ovšem půjde jen o jakousi omezenou ukázku, všechny funkce a další předměty se zpřístupní až s vydáním expanze.

Pokračování příběhu

Midnight je to druhé ze tří plánovaných rozšíření (první je The War Within), která budou mít společné příběhové pojítko označované jako The Worldsoul Saga Storyline.

Xal’atath se svoji armádou nyní ohrožuje Sunwell – magický pramen energie v království Quel’Thalas, který je zdrojem síly pro blood elfy a symbol Světla. Celá oblast byla přepracována, a to včetně hlavního města Silvermoon, které v této expanzi poslouží jako hlavní hub, byť příslušníkům Aliance nebudou všechna jeho místa dostupná.

Novinkou je spojenecká rasa Haranir, která pochází z prastarých džunglí Harandaru. Jejich kultura je formována hlubinami světa s domy a nástroji vyrobenými z kořenů, zářících hub, živé kůry a kamene. Zahraje si za ně Aliance i Horda, dostupná povolání jsou následující: Warrior, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Monk, Druid.

iDNES.cz

vydáno 28. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  14:34

