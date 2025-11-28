Servery World of Warcraft: Midnight se otevřou z 2. na 3. března 2026 o půlnoci našeho času. Hráči, kteří si již dopředu zakoupili libovolnou z edic datadisku Midnight, se ovšem budou moci od 2. prosince pustit do testování nové funkce Player Housing, tedy hráčských příbytků. To znamená připojit se k některému ze sousedství a začít s dekorováním.
Hráči bez datadisku budou moci ostatní navštěvovat, sbírat vlastní dekorace, vlastní dům však získají až po koupi datadisku. I tak ovšem půjde jen o jakousi omezenou ukázku, všechny funkce a další předměty se zpřístupní až s vydáním expanze.
Pokračování příběhu
Midnight je to druhé ze tří plánovaných rozšíření (první je The War Within), která budou mít společné příběhové pojítko označované jako The Worldsoul Saga Storyline.
Xal’atath se svoji armádou nyní ohrožuje Sunwell – magický pramen energie v království Quel’Thalas, který je zdrojem síly pro blood elfy a symbol Světla. Celá oblast byla přepracována, a to včetně hlavního města Silvermoon, které v této expanzi poslouží jako hlavní hub, byť příslušníkům Aliance nebudou všechna jeho místa dostupná.
Novinkou je spojenecká rasa Haranir, která pochází z prastarých džunglí Harandaru. Jejich kultura je formována hlubinami světa s domy a nástroji vyrobenými z kořenů, zářících hub, živé kůry a kamene. Zahraje si za ně Aliance i Horda, dostupná povolání jsou následující: Warrior, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Monk, Druid.