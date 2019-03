Ve World of Warcraft lze hrát za rasy Kul Tiran Humans a Zandalari Trolls

Obě spojenecké rasy patřily k jednomu z lákadel datadisku Battle for Azeorth, který vyšel loni, dostupné jsou ovšem až nyní, kdy příběh postoupil do potřebné fáze.

World of Warcraft - Zandalari Trolls

Ať už je to jen výmluva, která měla kvůli předplatitelům pozdržet atraktivní obsah, nebo ne, po splnění podmínek lze zajít na ambasádu v hlavním městě a pustit se do série úkolů, po jejichž dokončení se noví spojenci zpřístupní.

Blizzard při té příležitosti přichází s akcí, kdy do konce měsíce poskytuje slevu třicet procent na změnu rasy, frakce a transfer postavy, což je celkem výmluvné.

Nové spojenecké rasy ovšem nejsou jedinou novinkou. Pokračuje příběh válečné kampaně, v níž se Baine Bloodhoof setká s Jainou Proudmoore, pro níž má nečekané překvapení (spoler cinematic zde). Ke všem profesím se také váže nový úkol se zajímavou odměnou. A lovci (Hunters) se opět setkají s Hati, ačkoliv lidé hlásí, že linka je poněkud zabugovaná.

Návrat hlásí Brawler’s Guild, což je PvE aréna na pozvánku, fandové PvP zase naleznou Wintergrasp mezi epickými battlegroundy. Nový mini raid Crucible of Storms otevře své brány 16. dubna, na hráče v něm čekají Restless Cabal a Uu’nat. Timewalking bonus event, v rámci nějž se vracíme do dungeonů z minulých expanzí, v květnu rozšíří sada z datadisku Warlords of Draenor.

Změn a nových úkolů je samozřejmě více, kompletní patch notes jsou k přečtení na oficiálních stránkách zde.