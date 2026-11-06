World of Warcraft: Forever je alternativní linie, která hru neposouvá dál v příběhu, ale namísto toho rozvíjí do šířky původní svět. V Česku start proběhl o půlnoci ze středy na čtvrtek, a byť se pár problémů objevilo, servery nápor hráčů ustály.
Blizzard oficiální čísla už léta nezveřejňuje, odhady však mluví o víc než 300 tisících hráčů Forever na launch. To ovšem nebude konečné číslo, další mohutnou vlnu lze očekávat během víkendu.
Co Blizzard aktuálně řeší? Někteří hráči se potýkali s agresivnějším layeringem, některé zóny tak působily prázdně. Smůlu mají také někteří, kteří chtějí hrát za Hordu na PvP serveru, kvůli vyvážení frakcí to nemusí být možné. Problémy jsou také s některými loděmi a zeppeliny.
Co se mých prvních dojmů týče, vidět startovní zóny zase plné lidí je parádní zážitek, který jsem chtěl ještě jednou zažít. Technologie pokročila, takže jich je mnohem víc než tehdy před víc než dvaceti lety, což pomáhá utvářet dojem živého světa. Čas respawnu v poměru k počtu lidí mi přijde rozumně nastaven.
Síla Forever spočívá v návratu k systémům, které v rámci zjednodušování ze hry v průběhu let vypadly, a také obyčejnějšímu, nekosmickému příběhu. Jak obstojí druhý pilíř, tedy rozšíření o nový obsah, prozatím posoudit nemohu. Forever lze hrát se základním předplatným, kdo si však chce vyzkoušet novou rasu elfů Skyborne, bude si muset pořídit některé z DLC.
Betaverze Forever byla nejúspěšnější v historii značky, čehož si všiml i šéf Microsoftu Satya Nadella. Vypadá to, že po letech přešlapování se Blizzardu v oblasti World of Warcraftu konečně něco povedlo. Zda ovšem současní vývojáři dokážou i něco víc, než jen znovu vyždímat práci svých předchůdců a inspirovat se u fanoušků, kteří svět rozvíjeli v nuceně ukončených Turtle WoW či Ascension, ukážou až následující měsíce.
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