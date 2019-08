Počet hráčů World of Warcraft a Hearthstone čtvrtletně narostl

U World of Warcraftu začal růst počet předplatitelů v polovině května, kdy Blizzard oznámil, že World of Warcraft Classic, tedy rekonstrukce původní hry, vyjde 27. srpna. V tomto čtvrtletí vyšel také obsahový patch Rise of Azshara pro aktuální expanzi Battle for Azeroth.

U kartiček Hearthstone se počet uživatelů zvýšil díky vydání expanze Rise of Shadows a následném nášupu pro jednoho hráče Dalaran Heist.

U Overwatche se počet hráčů ustálil, ale zájem mezi těmi stávajícími probudilo vydání Workshopu. To je poměrně mocný nástroj, který umožňuje měnit pravidla hry a vytvářet tak vlastní, často celkem bláznivé režimy.

Blizzard se může pochlubit 32 miliony aktivními uživateli měsíčně napříč všemi tituly.

Příjmy a výnosy Activision Blizzardu poklesly, ale vzhledem k tomu, že konglomerát nevydal žádnou novou velkou hru, ve výsledku překonaly očekávání. Výkonnost je dána průběžnými příjmy z online titulů, jmenovitě ze značek Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch a mobilní Candy Crush.