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Beta World of Warcraft trhá rekordy. Nic šílenějšího jsem nezažil, říká vývojář

Ondřej Zach
  10:44

World of Warcraft: Forever

04.11.2026 PC

iDNES.cz

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Herní karta
Nový World of Warcraft: Forever, který vrací slavné MMORPG zpátky na začátek, předčil už v betaverzi veškerá očekávaní Blizzardu.

World of Warcraft: Forever je alternativní linie, která hru neposouvá dál v příběhu, ale namísto toho rozvíjí do šířky původní svět. Studio Blizzard hru představilo v rámci akce Blizzcon, přičemž betaverze začala ve čtvrtek 17. září. Víc o Forever píšeme na Bonuswebu zde.

World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
101 fotografií

Garantovaný přístup do bety je podmíněn nejenom aktivním předplatným WoW, ale také koupí dražších balíčků, které mimo jiné přidávají novou rasu modrých elfů Skyborne. Základní verze balíčku Heroic Pack za 749 korun přístup negarantuje, potřeba je minimálně Epic pack za 1 499 korun, případně Warcraft Forever Collection za 1 999 korun.

Zájem přesto předčil veškerá očekávání. „Ty bláho, tuhle noc se fakt špatně spalo, jak jsem byl natěšenej. Beta byla naprosto… šílená. Nejšílenější čísla, jaká jsem za 17 let v Blizzardu a skoro 8 let na Classicu viděl. Tohle je fakt něco výjimečného,“ napsal senior game designer Josh Greenfield.

Ačkoliv Blizzard nezveřejnil konkrétní čísla, mnohé vypovídají dlouhé fronty do hry, které v některých případech čítaly přes dvacet tisíc hráčů. To je zhruba čtyřicet minut čekání. Ožily také streamy. Beta měla na Twitchi zhruba trojnásobek sledovanosti oproti launchi poslední expanze nazvané Midnight.

World of Warcraft: Forever

World of Warcraft: Forever

A reakce hráčů? V naprosté většině převládá nadšení. K hraní se například připojil i dlouholetý kritik World of Warcraftu Asmongold. „Byla to dlouhá cesta. Trvalo to dlouho, ale konečně jsme zpátky. Konečně zase hrajeme World of Warcraft ve WoW Forever. Bože můj, nemůžu tomu uvěřit. A co je na tom nejšílenější, hrajeme dokonce Classic Plus. Jdeme na to, lidi,“ řekl v úvodním streamu.

World of Warcraft: Forever vychází 4. listopadu 2026. K hraní bude potřeba pouze měsíční předplatné, koupě nové rasy Skyborne je jednorázová a volitelná.

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