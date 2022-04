World of Warcraft Dragonflight představil nové povolání, a hlavně draky

Nedávný leak se z větší části potvrdil. Nejnovější expanze pro MMORPG World of Warcraft nese podtitul Dragonflight a hráči se vypraví na Dračí ostrovy. „Ostrovy se znovu probouzejí, pulzují živelnou magií a životními energiemi Azerothu a je na vás, abyste prozkoumali jejich prapůvodní zázraky a objevili dávno zapomenutá tajemství,“ lákají tvůrci.

Ačkoliv úvodní filmeček byl krásný, byť možná trochu nudný, Dragonflight je v mnoha ohledech zajímavý. Za nové povolání Evoker bude moci hrát pouze nová dračí rasa Dracthyr. Na výběr budou dva talentové stromy – zastane buď roli DPS na dálku, nebo léčitele. Nová Hero Class začne ve vlastní startovní zóně na úrovni 58, maximální dosažitelná úroveň se zvedne z 60 na 70, a to skrze čtyři nové levelovací zóny.

Poměrně lákavě zní změna týkající se talentů. Nový systém připomene ten prapůvodní, kdy hráči investovali body do talentového stromu dovedností. V Dragonflight budou dva – jeden je věnovaný povolání a druhý specializaci. Teoreticky to umožní lépe si přizpůsobit svůj herní styl, zejména u hybridů. Ale uvidíme.

Tvůrci se chtějí dále věnovat profesím, půjde například plnit zakázky od dalších hráčů. Změny čekají i uživatelské rozhraní, jehož prvky půjde podle libosti skrývat. Nutno říci, že kdo se nespoléhal na uživatelské add-ony, změna už je potřeba jako sůl. A protože tematikou expanze jsou draci, jednoho vlastního si osedláme. Bude mít vlastní sadu nových manévrů a půjde si i výrazně přizpůsobit jeho vzhled. Datum vydání prozatím oznámeno nebylo.

Co se Classicu týče, potvrdilo se oznámení Wrath of the Lich King Classic, který vyjde ještě během letoška. Zajímavostí je, že tvůrci na žádost hráčů neuvedou funkci Dungeon Finder.