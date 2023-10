Hráči World of Warcraft navštíví v listopadu bájný Emerald Dream

Emerald Dream ve světě Warcraftu je bájný svět, který existuje mimo hranice fyzického světa. Je to říše života, jejímž opakem je smrt v podání podsvětí Shadowlands. Emerald Dream je součástí lore od vydání World of Warcraft, ostatně měl to být raid pro čtyřicet hráčů už v původní hře. Nakonec ho hráči přece jen navštíví, jen v jiné podobě, a to v rámci obsahového patche 10.2.

Obsah patche Guardians of the Dream v kostce

Kromě nové zóny s úkoly se hráči mohou těšit na devět bossů v raidu Amirdrassil, the Dream’s Hope, rotaci dungeonů v rámci Mythic+, nový event Superbloom, další možnosti přizpůsobení u Druidů a Blood Elfů, nový PvP Brawl a nezapomene se ani na Dragonriding. Přepracování se dočkají povolání Demon Hunter a Rogue. Zpřístupnit půjde také klasické létání na Dragon Isles.

Ještě před vydáním patche proběhne 2. až 3. listopadu akce Blizzcon. Počítá se, že autoři zde zveřejní další detaily a zároveň odhalí následující expanzi. Ostatně už dřív šéf Blizzardu Mike Ybarra prozradil, že nejvíc novinek na Blizzconu se bude letos týkat Warcraftu, potažmo World of Warcraft. Připomeňme, že 3. listopadu vyjde mobilní Warcraft Rumble.

Mythic+ dungeony pro třetí sezonu: