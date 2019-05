World of Warcraft Classic odstartuje 27. srpna

World of Warcraft Classic vyjde v šesti fázích, aby co nejvěrněji podchytil postup hráčů v původní hře. První fází je vlastní start, který v Evropě proběhne 27. srpna o půlnoci z úterka na středu. Zahrnuje instance Molten Core, Onyxia a Maraudon. Přístup ke hře bude navázaný na současné předplatné World of Warcraft. První dojmy z hraní dema, které vyšlo v rámci akce Blizzcon 2018, si přečtěte na Bonuswebu zde.

World of Warcraft Classic

Ještě před vydáním v srpnu proběhnou tři uzavřené bety, jejichž primárním cílem je otestovat servery a technologii použitou při rekonstruování hry. Pokud se chcete zúčastnit, je potřeba přejít do nastavení účtu, záložky beta a tam u World of Warcraft Classic zaškrtnout, že máte zájem účastnit se případných beta testů. Blizzard bude vybírat pouze fandy s aktivním předplatným.

Stress Test 1: středa 22. - 23. května

Stress Test 2: středa 19. - 20. června

Stress Test 3: čtvrtek 18. - 19. července

Další poznámka se týká jména, respektive přezdívky ve hře. Možnost založit si postavu se zpřístupní už 13. srpna, a to všem, kteří mají aktivní předplatné. Na jeden účet půjde vytvořit až tři postavy.

World of Warcraft 15th Anniversary Collector’s Edition

K patnáctému výročí hry vyjde také sběratelská edice nazvaná World of Warcraft 15th Anniversary Collector’s Edition. K mání bude od 8. října za 99,99 dolaru. Balení zahrnuje sošku Ragnarose, odznak s Onyxií, podložku pod myš s mapou Azerothu, artworky, 30 dní herního času a mounty.