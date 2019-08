Původní tvůrci World of Warcraftu se sešli, aby si zahráli Classic

Letos 23. listopadu to bude přesně 15 let, co v zámoří vyšlo MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) World of WarCraft (číst původní recenzi na Bonuswebu), které se nesmazatelně zapsalo do herní historie. Ačkoliv hra má svá nejlepší léta za sebou, Blizzard vyslyšel přání fandů a rozhodl se původní hru co nejvěrněji zrekonstruovat.

Při této příležitosti uspořádal setkání u Classicu s některými původními tvůrci. Pozvání přijali Alex Afrasiabi (game designer), Tom Chilton (game designer), Jeff Kaplan (game designer), Pat Nagle (game designer) a Aaron Keller (3D artist). Společně pak vzpomínají například na první úkol a další výrazné momenty, které se jim zapsaly do paměti.

World of Warcraft Classic vyjde v šesti fázích, aby co nejvěrněji podchytil postup hráčů v původní hře. První fází je vlastní start, který v Evropě proběhne 27. srpna o půlnoci z úterka na středu. Zahrnuje instance Molten Core, Onyxia a Maraudon.