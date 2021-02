Blizzard omylem odhalil World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Informace a obrázky z PR kitu zveřejnila stránka Mmo-champion. K oficiálnímu odhalení mělo dojít v pátek během akce BlizzConline, která proběhne od 19. do 20. února.

Burning Crusade je první expanze pro World of Warcraft. Vyšla v roce 2007 a hrdinové Azerothu se v ní vydali skrze Dark Portal do Outlandu. A letos si svůj trip budou moci zopakovat tak jako tehdy.

Blizzard v roce 2019 vydal World of Warcraft: Classic, což je rekonstrukce původní hry. Přístup do ní je navázán na současné předplatné k World of Warcraftu a mezi hráči sklidila úspěch. Nyní se budou muset rozhodnout, zda své postavy přenesou do éry Burning Crusade, nebo zda budou pokračovat na serverech Classic Era. Stejně jako u Classicu, i v případě Burning Crusade bude obsah dávkován postupně.

Dozvěděli jsme se také více o nadcházejícím obsahu pro World of Warcraft: Shadowlands. Jmenuje se Chains of Domination a větší prostor v něm dostane žalářník. Hráči mohou očekávat nový raid Sanctum of Domination s desítkou bossů, mega-dungeon Tazavesh, the Veiled Market či město Korthia, the City of Secrets s novými úkoly a venkovními aktivitami. Zpřístupní se také létání v zónách covenantů.