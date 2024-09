To to letí. World of Warcraft se připravuje na oslavu 20. narozenin

Přesně 23. listopadu uplyne dvacet let od vydání World of Warcraftu, alespoň tedy v zámoří. Ačkoliv v Evropě jsme se dočkali až 11. února 2005, slavit se bude podle očekávání během listopadu a prosince, a to řadou in-game eventů.

Jejich společným jmenovatelem bude Bronze Celebration Tokens, tedy nová herní měna, za níž půjde pořídit řadu kosmetických předmětů, například modernizovanou verzi ikonických Tier 2 setů.

Během oslav budou k dispozici Blackrock Depths Raid, v rámci funkce Timewalking pak původní verze dungeonů Deadmines, Zul’Farrak, Dire Maul a Stratholme. Rozšiřují se i aktivity v rámci Cavern of Time, které se týkají i dalších vydaných expanzí. Z minulosti do hry zavítají někteří world bossové, v rámci scénáře pro deset až dvacet hráčů zažijeme znovu i otevření brány Ahn’qiraj.

World of Warcraft – 20. výročí

Úplně stranou nezůstanou ani fanoušci PvP, v původní podobě se vrátí také bitevní pole Alterac Valley. Kdo splní úkol Korrak’s Revenge, získá mounta na základě příslušnosti k dané frakci. Narozeniny bude reflektovat i Trading Post s kosmetickými předměty, a to v podání štítů na záda, které reprezentují frakce ze strategie Warcraft III – lidi, orky, noční elfy a scourge.

V listopadu oslaví třicáté narozeniny také značka Warcraft, takže je víc než pravděpodobné, že toho má Blizzard v rukávu víc. Tak snad to nebudou jen nějaké placené bundly.