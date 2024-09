World of Tanks rozšířily dynamické mapy a čtyři nové československé tanky

Člověk by řekl, že za těch 14 let neustálých updatů už nebude do populární online střílečky World of Tanks co přidávat, vývojáři však stále ještě dokážou přicházet s novými stroji. V rámci letošní největší aktualizace, vydané s podtitulem Krupobití, přibyla celá nová linie československých tanků, sestávající z modelů Škoda T 17, Vz. 64 Blesk, LPT-67 Šelma a na vrcholu potravního řetězce je pak Vz. 71 Tesák.

Vyvenčit je můžete na aktualizovaných mapách, kde nyní probíhají dynamické události, které dobře známé prostředí v reálném čase přetváří. Stanete se svědky bombardování centrálního závodu v Plzni, havárie letadla na hoře Malinovka nebo obrovského sesuvu kamení v Karelii.

Pokud už jste se ze závislosti na „tancích“ vyléčili, ještě nemáte vyhráno. Vývojáři chtějí své ztracené ovečky získat zpět, a tak připravili událost „Zpátky do akce,“ kdy hráčům, kteří byli delší dobu mimo hru, přinášejí lákavé odměny.

Veškerý zmíněný obsah už je aktuálně dostupný, samotný World of Tanks je pak k dispozici zcela zdarma.