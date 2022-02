Pravidelné hraní Wordle zachránilo starší ženu před šíleným útočníkem

Osmdesátiletá Denyse Holtová z amerického Lincolnwoodu zažila příběh, který by klidně vydal i na scénář k celovečernímu hororovému filmu. Jednu noc ji totiž z poklidného spánku v jejím domě vyrušil nahý zakrvácený muž s nůžkami v ruce. Lehl si k ní do postele a i když jí slíbil, že jí neublíží ani sexuálně nezneužije, stará paní jen těžko odolávalo panice. A to byl teprve jen začátek.

Útočník přinutil ženu ke společné sprše, poté dokonce i ke koupeli ve vaně.

Nezvaný návštěvník, později identifikovaný jako dvaatřicetiletý James H. Davis III., totiž dále projevil přání se s ní společně vysprchovat. Jelikož mu však prý i poté byla stále zima, přinutil ji napustit vanu horkou vodou, ve které se poté společně vykoupali. Dlužno říct, že po celou dobu krvácel ze střepů z rozbitého okna, kterým se do domu vloupal. Nakonec si v kuchyni přivlastnil dva nože, odpojil všechny telefonní přípojky a na sedmnáct hodin ji zamkl po tmě v koupelně bez oken.

Celý příběh má ovšem díkybohu šťastný konec. Denys je velmi činnou osobou na sociálních sítích a tak její dceru, žijící na opačném pobřeží Spojených států, znepokojilo, že nechává její vzkazy dlouho bez odpovědi. Poslední kapkou pak bylo, že se aktivní důchodkyně, která si mimochodem svojí dlouhou izolaci v koupelně krátila cvičením, ten den nepochlubila svým výsledkem ze hry Wordle, což do té doby činila pravidelně.

James Davis III. je obviněný z únosu a porušování domovní svobody.

Tento internetový fenomén posledních měsíců je vlastně jakousi variantou na český Logik, kdy se hráči snaží uhodnout správnou kombinaci. Jen místo barev k tomu využívají písmenka, z nichž je potřeba sestavit skutečné slovo (o tomto fenoménu více viz náš článek).

Denysina dcera se tak rozhodla kontaktovat policii, což nakonec vyústilo až ve výjezd zásahové jednotky SWAT. Kromě rozbitých dveří se při něm naštěstí nikomu nic nestalo a tak si šokovaná majitelka domu práci policie nemůže v rozhovorech vynachválit.

Z reportáže televize CBS to nakonec vypadá, že už se Denyse nad celou záležitost povznesla a kromě přerušení dlouhé série úspěchů ve Wordle to na ní nezanechalo žádný šrám. Nikoho pak jistě nepřekvapí, že Davis byl s podezřením na vážnou psychickou diagnózu vzat do vazby.