Wonderful Neoran Valley kombinuje sbírání monster a tahové souboje s roguelite průchody. Tvůrci přitom přímo přiznávají inspiraci těmi nejúspěšnějšími značkami v daných žánrech.
„Tento projekt vznikl z naší lásky k nejlepším a nejvlivnějším hrám typu Monster Collectors a JRPG, jako jsou Pokémon a Shin Megami Tensei, a také k roguelitům, které nás nejvíce ovlivnily, jako jsou Slay the Spire, Balatro a Inscryption,“ uvádí autoři.
Prezentované prvky přesto nepůsobí jako pouhé vykrádání. Například monstra do sbírky se nezískávají odchytem, ale diplomacií, respektive dialogem.
Souboje sice probíhají na tahy jako u zmíněných Pokémonů, nicméně klíčovým prvkem je systém předvídatelnosti. Díky němu hráči vidí úmysly a útoky nepřátel na několik tahů dopředu. Nelze se ovšem spoléhat pouze na jednu silnou příšerku, protože efekty monster v týmu se doplňují, případně rovnou řetězí.
Každý run může přinést nové znalosti, jak s monstry mluvit, a získat je tak do svého týmu. Postupně se také jako mozaika odhalí celý příběh.
Že je o sbírání příšerek mezi lidmi zájem, dokládá i fakt, že požadovaných 100 tisíc eur, tedy necelých 2,5 milionu korun, tvůrci získali za pouhých deset minut. Zcela jistě ovšem pomohl i fakt, že jedním z tvůrců je populární italský streamer Cydonia, který zastává roli kreativního ředitele a je zároveň i hlavní tváří projektu.
|
RECENZE: Skvělá stavebnice i simulátor života. Pokémon Pokopia je trefa
V době psaní článku už lidé přispěli na vývoj 17,5 milionu korun. Nejnižší možná částka, která zajistí plnou verzi hry, je 20 eur. S vydáním se ovšem počítá až v březnu roku 2028, tedy za dva roky. Klapne to?