Hra se zaplatila za deset minut, inspiraci hledala u Pokémonů

Ondřej Zach
  11:11
Za pouhých deset minut získali tvůrci připravované hry Wonderful Neoran Valley peníze na vývoj prostřednictvím Kickstarteru. Ačkoliv přiznávají inspiraci známými herními značkami, není to jen pouhá vykrádačka.

Wonderful Neoran Valley kombinuje sbírání monster a tahové souboje s roguelite průchody. Tvůrci přitom přímo přiznávají inspiraci těmi nejúspěšnějšími značkami v daných žánrech.

„Tento projekt vznikl z naší lásky k nejlepším a nejvlivnějším hrám typu Monster Collectors a JRPG, jako jsou Pokémon a Shin Megami Tensei, a také k roguelitům, které nás nejvíce ovlivnily, jako jsou Slay the Spire, Balatro a Inscryption,“ uvádí autoři.

Wonderful Neoran Valley
Wonderful Neoran Valley
Wonderful Neoran Valley
Wonderful Neoran Valley
27 fotografií

Prezentované prvky přesto nepůsobí jako pouhé vykrádání. Například monstra do sbírky se nezískávají odchytem, ale diplomacií, respektive dialogem.

Souboje sice probíhají na tahy jako u zmíněných Pokémonů, nicméně klíčovým prvkem je systém předvídatelnosti. Díky němu hráči vidí úmysly a útoky nepřátel na několik tahů dopředu. Nelze se ovšem spoléhat pouze na jednu silnou příšerku, protože efekty monster v týmu se doplňují, případně rovnou řetězí.

Wonderful Neoran Valley

Wonderful Neoran Valley

Každý run může přinést nové znalosti, jak s monstry mluvit, a získat je tak do svého týmu. Postupně se také jako mozaika odhalí celý příběh.

Že je o sbírání příšerek mezi lidmi zájem, dokládá i fakt, že požadovaných 100 tisíc eur, tedy necelých 2,5 milionu korun, tvůrci získali za pouhých deset minut. Zcela jistě ovšem pomohl i fakt, že jedním z tvůrců je populární italský streamer Cydonia, který zastává roli kreativního ředitele a je zároveň i hlavní tváří projektu.

RECENZE: Skvělá stavebnice i simulátor života. Pokémon Pokopia je trefa

V době psaní článku už lidé přispěli na vývoj 17,5 milionu korun. Nejnižší možná částka, která zajistí plnou verzi hry, je 20 eur. S vydáním se ovšem počítá až v březnu roku 2028, tedy za dva roky. Klapne to?

