VIDEO: Ve Wolfenstein: Youngblood střílí nácky dcery Blazkowicze

Do hledání otce se v nacisty okupované Paříži osmdesátých let pustí jeho dcery Jess a Soph. To mimo jiné znamená, že budeme hrát v kooperaci, a to buď s kámošem, nebo počítačem ovládaným parťákem.

Oznámení dále zmiňuje „nově přidané RPG prvky“. Počítat máme s odemykáním schopností, vylepšováním zbraní či gadgety.

Základní verze bude stát třicet dolarů, Deluxe je o deset dražší. Kromě balíčku skinů obsáhne tzv. Buddy Pass, který umožní pozvat jednoho kamaráda a hrát spolu v kooperaci, aniž si kamarád musí hru kupovat. Ale jen v kooperaci a bez získávání achievementů.

V traileru si kromě střílení a drsných hlášek poslechneme také hudbu v podání Carpenter Brut. Dále jsme se dozvěděli, že Youngblood vzniká ve spolupráci studií MachineGames a Arkane (tvůrci Dishoored).

Vydání bylo stanovena na 26. července, a to na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch.