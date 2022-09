Po 30 letech od vydání si Němci konečně mohou legálně koupit Wolfensteina

Po letním suchu nám pomalu začíná hlavní sezona a vydavatelství se budou přetahovat o hráčské peněženky. V Německu však o pozornost bude s novinkami bojovat i nečekaný konkurent, 30 let starý Wolfenstein 3D.

Kvůli zobrazení svastik se hra v Německu nemohla dlouho prodávat.

Tato legendární střílečka (viz náš retro článek) totiž až nyní obdržela hodnocení od ratingové agentury Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, bez kterého se v Německu nesmějí videohry prodávat. Důvodem, proč ho nedostala již dávno, byly přísné zákony ohledně zobrazení nacistické symboliky.

Tu bylo ještě nedávno zakázáno použít pro jiné než ryze dokumentární potřeby. Své o tom ví i české studio Charles Games, jejichž hra Attentat 1942 sice vyhrál řadu odborných cen, ovšem v Německu nemohla být kvůli svému realistickému zpracování více než rok oficiálně prodávaná (viz náš článek).

V pozdějších dílech Wolfensteina to tvůrci řešili tím, že všechny „hákáče“ nahradili neutrálním křížem, a dokonce samotnému Hitlerovi vzali jeho knír (viz náš článek), jenže první díl z roku 1992 už byl na podobné úpravy příliš starý, a tak by se je ani nevyplatilo dělat.

V této problematické oblasti se ovšem pravidla přece jen uvolnila, a tak si nyní konečně mohou Němci legendární střílečku koupit legálně v obchodech jako Steam nebo GOG. A to i včetně datadisku Spear of Destiny.