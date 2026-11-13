Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Wolfenstein 3 je skutečností. Práce na něm oficiálně potvrdila šéfka Xboxu

Ondřej Zach
  9:07
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Studio MachineGames před více než dekádou se ctí oživilo legendární značku Wolfenstein. Bijec nacistů William B.J. Blazkowicz se ještě jednou vrátí, aby se uzavřela příběhová trilogie.

Práce na hře oficiálně potvrdila šéfka herní divize Xbox Asha Sharma. „Wolfenstein 3 je oficiálně v produkci v MachineGames. Jedna z nejdůležitějších herních sérií a tým, který odvedl neskutečný kus práce na tom, aby ji posunul kupředu. Už se těším, až se s vámi podělíme o další podrobnosti,“ napsala na X.

Wolfenstein 3

Wolfenstein 3

Prozatím chybí nejenom nějaký teaser, ale i základní informace. Spokojit se tak musíme s přiloženým obrázkem, což má být skript první kapitoly. Píše se v něm zhruba toto:

Kapitola 01 – Nazitraz

VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST

ZÁBĚR NA stolní hodiny. Několik minut před dvanáctou.

BJ se nakloní blízko k Ottovi. Tak blízko, že si Otto nemůže pomoct a musí se na něj podívat.

BJ Čau.

OTTO (německy) Do p****e. Oh... K***a. Ne on. Do p***e.

Fergus přistoupí blíž, aby zvedl ho...

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The Old Blood

Záhy reagovalo i studio MachineGames. „Jeho reputace ho předchází. Wolfenstein 3 je v produkci.“ K tomu ještě přidalo fotku z motion-capture na níž jsou Brian Bloom (BJ Blazkowicz) a Debra Wilsonová (Grace Walkerová).

Co se neoficiálních informací týče, jednou z nových postav by měla být zhruba 8–11 letá ukrajinská holčička Sofiya, která přišla o rodinu a spřátelí se s Blazkowiczem. Na jejím chování se má odrazit válečné trauma.

Wolfenstein II: The New Colossus

Indiana Jones - film vs. hra

Wolfenstein: The New Order z roku 2014 ukázal alternativní realitu, v níž se nacistům pomocí pokročilých technologií podařilo vyhrát druhou světovou válku. O rok později následovala přídavek The Old Blood. Regulérní druhý díl Wolfenstein II: The New Colossus vyšel v roce 2017, zatímco spin-off Wolfenstein: Youngblood z roku 2019 se vůbec nepovedl. Následně studio opět se ctí oživilo známého dobrodruha v Indiana Jones and the Great Circle. Wolfenstein 3 by měl příběh započatý v The New Order uzavřít.

Wolfenstein 3
Wolfenstein 3
Wolfenstein: The New Order
Wolfenstein: The New Order
200 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma

Soutěž
Grand Theft Auto 6

Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž končí v pondělí 16....

Nejočekávanější hra dekády ještě ani nevyšla a už vydělala 16 miliard korun

Grand Theft Auto 6

Necelé dva týdny nás dělí od vydání očekávané městské akce Grand Theft Auto 6. Jak si hra vede ještě před svým vydáním, zkoumají analytici ze společnosti Sensor Tower, kteří přinášejí první odhady.

Měsíc bez sexu za týden v GTA navíc? Čtvrtina hráček je pro

Grand Theft Auto 6

Třináctileté čekání je prakticky u konce a do vydání nového dílu miliardové série Grand Theft Auto už zbývá méně než dva týdny. Očekávání jsou vyšponovaná na maximum a tak se lidé zamýšlejí nad tím,...

Sbohem, kapitáne a profesore! Připomínáme videoherní role Patricka Stewarta

Patrick Stewart a hry

Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní....

Vzpomínáme na éru krokovacích dungeonů a kreslení mapek. Vracejí se do módy?

Dungeon and Dragons

I když už dnes moderní výpočetní technika dokáže zprostředkovat téměř fotorealistickou grafiku, stále se najde dost lidí, kteří nedají dopustit na tradiční RPG, ve kterých se místo plynulého pohybu...

Wolfenstein 3 je skutečností. Práce na něm oficiálně potvrdila šéfka Xboxu

Wolfenstein II: The New Colossus

Studio MachineGames před více než dekádou se ctí oživilo legendární značku Wolfenstein. Bijec nacistů William B.J. Blazkowicz se ještě jednou vrátí, aby se uzavřela příběhová trilogie.

13. listopadu 2026  9:07 0

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Path of Exile 2

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a novinky. Tentokrát zabodovaly i české hry. Aby to...

13. listopadu 2026 1

Česká hra vám umožní procestovat Evropu za volantem autobusu

Euro Truck Simulator 2 - Coaches

Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha...

12. listopadu 2026 1

GTA 6 poběží na každém typu konzole trochu jinak, jedna věc však je společná

Grand Theft Auto 6

Studio Rockstar, které se připravuje na vydání městské akce Grand Theft Auto 6, zveřejnilo první technické detaily.

11. listopadu 2026 6

Okrádání bohatých nebude. Sony definitivně ruší střílečku Fairgames

Fairgames

Před třemi lety odhalená střílečka Fairgames byla součástí iniciativy, s níž se PlayStation chtěl výrazně prosadit na poli takzvaných live service her. Výsledkem je jeden z největších přešlapů v...

11. listopadu 2026  10:20 4

Chcete auto z GTA 6? Z ceny se vám protočí panenky

Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice

Zájemci o zboží s tematikou Grand Theft Auto 6 mohou navštívit nový obchod v Londýně, kde se prodává celá řada různých předmětů a oblečení ze hry. Mimo jiné zde najdete na prodej také skutečné...

11. listopadu 2026 3

Pikmin 4 v edici na Switch 2 vylepšuje grafiku a přidává nový režim

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy

Tři roky stará hra Pikmin 4 ve Switch 2 edici viditelně prokoukla. Nový obsah nazvaný Dandori Academy pak potěší především soutěživé hráče.

10. listopadu 2026 0

Neberte nám Mass Effect. Petici fanoušků musí řešit kanadská vláda

V historii herního průmyslu najdeme jen málo tak detailně promyšlených...

Fanoušci bojují za budoucnost studia BioWare. Pod peticí, která požaduje záchranu herního studia, se již sešel dostatek podpisů na to, aby se jí musela oficiálně zabývat kanadská vláda. Vznikají i...

10. listopadu 2026 9

KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma

Soutěž
Grand Theft Auto 6

Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž končí v pondělí 16....

vydáno 10. listopadu 2026

World of Warcraft: Forever zlomil hned dva rekordy v historii značky

World of Warcraft: Forever

Start nové verze MMORPG World of Warcraft se vydařil. Servery ustály úvodní i víkendový nápor a tvůrci se zároveň pochlubili prvními výsledky.

9. listopadu 2026  12:56 0

Sbohem, kapitáne a profesore! Připomínáme videoherní role Patricka Stewarta

Patrick Stewart a hry

Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní....

9. listopadu 2026 6

Měsíc bez sexu za týden v GTA navíc? Čtvrtina hráček je pro

Grand Theft Auto 6

Třináctileté čekání je prakticky u konce a do vydání nového dílu miliardové série Grand Theft Auto už zbývá méně než dva týdny. Očekávání jsou vyšponovaná na maximum a tak se lidé zamýšlejí nad tím,...

8. listopadu 2026 23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.