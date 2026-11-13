Práce na hře oficiálně potvrdila šéfka herní divize Xbox Asha Sharma. „Wolfenstein 3 je oficiálně v produkci v MachineGames. Jedna z nejdůležitějších herních sérií a tým, který odvedl neskutečný kus práce na tom, aby ji posunul kupředu. Už se těším, až se s vámi podělíme o další podrobnosti,“ napsala na X.
Prozatím chybí nejenom nějaký teaser, ale i základní informace. Spokojit se tak musíme s přiloženým obrázkem, což má být skript první kapitoly. Píše se v něm zhruba toto:
Kapitola 01 – Nazitraz
VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST
ZÁBĚR NA stolní hodiny. Několik minut před dvanáctou.
BJ se nakloní blízko k Ottovi. Tak blízko, že si Otto nemůže pomoct a musí se na něj podívat.
BJ Čau.
OTTO (německy) Do p****e. Oh... K***a. Ne on. Do p***e.
Fergus přistoupí blíž, aby zvedl ho...
Záhy reagovalo i studio MachineGames. „Jeho reputace ho předchází. Wolfenstein 3 je v produkci.“ K tomu ještě přidalo fotku z motion-capture na níž jsou Brian Bloom (BJ Blazkowicz) a Debra Wilsonová (Grace Walkerová).
Co se neoficiálních informací týče, jednou z nových postav by měla být zhruba 8–11 letá ukrajinská holčička Sofiya, která přišla o rodinu a spřátelí se s Blazkowiczem. Na jejím chování se má odrazit válečné trauma.
Wolfenstein: The New Order z roku 2014 ukázal alternativní realitu, v níž se nacistům pomocí pokročilých technologií podařilo vyhrát druhou světovou válku. O rok později následovala přídavek The Old Blood. Regulérní druhý díl Wolfenstein II: The New Colossus vyšel v roce 2017, zatímco spin-off Wolfenstein: Youngblood z roku 2019 se vůbec nepovedl. Následně studio opět se ctí oživilo známého dobrodruha v Indiana Jones and the Great Circle. Wolfenstein 3 by měl příběh započatý v The New Order uzavřít.