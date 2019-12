Skvělý komiksový Wolf Among Us je dočasně zadarmo, druhý díl ve výrobě

Wolf Among Us je v podstatě klasický interaktivní seriál, na jaké jsme byli od studia Telltale zvyklí po mnoho let. Více než na řešení hádanek nebo rychlé reakce sází na plynulost a intenzitu příběhu, který můžete částečně ovlivňovat svými rozhodnutími (více viz naše recenze).

Na jednu stranu tu máme minimalistickou hratelnost, která na vás neklade téměř žádné nároky, na druhou pak úchvatný scénář. Odehrává se ve světě komiksu Fables (česky vychází jako Mýty) od Billa Willinghama. Ten pojednává o potížích pohádkových postav v skutečném světě, kam byly nuceny uprchnout před ultimátním zlem sužujícím jejich rodný svět.



Hlavním hrdinou je Bigby, napravený vlkodlak, jenž ve Fabletown představuje zákon. Jde o klasického noirového detektiva s baloňákem a cigaretkou věčně přilepenou k dolnímu rtu, který pro ránu pěstí nejde daleko.

Na ploše pěti epizod budete pátrat po brutálním vrahovi pohádkových postav, přičemž na vás čeká řada překvapivých odhalení. Podle mnohých jde o nejlepší hru od Telltale. Aktuální nabídku, kdy je hra na týden ke stažení zcela zdarma v obchodu Epic Store, byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Ještě lepší zprávou je, že navzdory krachu Telltale se dočkáme minimálně ještě jedné sezony. Dozvěděli jsem se to během čtvrtečního předávání cen Game Awards.