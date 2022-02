Skvělý komiksový seriál The Wolf Among Us dostane druhou šanci

O tom, že pořekadlo „méně je někdy více“, se koncem minulého desetiletí přesvědčili zaměstnanci společnosti Telltale, která zažila úspěch svými herními adaptacemi slavných komiksů, především jejich seriál Živí mrtví (Walking Dead) byl obrovským hitem. Jenže namísto rozvíjení úspěšného konceptu ho v Telltale naopak začali ředit a nabrali si pod svá křídla až příliš projektů, které, nebýt odlišné předlohy, od sebe nikdo nedokázal rozpoznat. Přesto byl krach studia v roce 2018 obrovským překvapením, až poté totiž na veřejnost vypluly informace o neustálých přesčasech či nekompetentním vedení (viz náš článek).

Minimálně po grafické stránce půjde o veliký krok vpřed.

K nemalé radosti fanoušků ovšem zavedenou značku odkoupilo vydavatelství LCG Entertainment a má s ní veliké plány.

Prvním projektem, který znovuzrození Telltale vytvoří, bude pokračování jejich série The Wolf Among Us (naše recenze). Jde o adaptaci komiksu Fables (česky vychází jako Mýty) od Billa Willinghama, pojednávajícího o potížích pohádkových postav v skutečném světě mezi námi, kam byli nuceni uprchnout před ultimátním zlem sužujícím jejich rodný svět.

Ti humanoidní žijí v přestrojení téměř normální život ve vlastní čtvrti v New Yorku, ti ostatní (draci, obři, mluvící zvířata apod.) mají smůlu a jsou odstrčeni na farmu daleko mimo civilizaci.

Hlavním hrdinou je Bigby, napravený vlkodlak, který ve Fabletown představuje zákon. Jde o klasického noirového detektiva s baloňákem a cigaretkou věčně přilepenou k dolnímu rtu, který pro ránu pěstí nejde daleko.

Kromě hlavních postav a zasazení toho ovšem dvojka s jedničkou až tolik společného mít nebude. Hra sice vyjde epizodicky, ovšem vyvíjená je najednou, nemusíme se tak bát několikaměsíčních prostojů mezi jednotlivými díly, kdy člověk často ani nevěděl, o co že v příběhu vlastně šlo. Ještě lepší novinkou je ovšem přechod na Unreal Engine 5, který, alespoň v traileru, i díky výrazné stylizaci vypadá parádně.

Jedinou špatnou zprávou tak je skutečnost, že si na výsledek počkáme minimálně do příštího roku. A pro fanoušky Steamu také to, že hra nejprve vyjde exkluzivně v Epic Store. Mimochodem, pokud si tam pravidelně vyzvedáváte hry zdarma, první sezonu byste již měli mít. Kromě PC pak The Wolf Among Us 2 i na nové i staré xboxy a playstationy.