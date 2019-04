Otestujte svou inteligenci, náročný The Witness je dočasně zadarmo

Další hrou zdarma, kterou Epic Store láká nové zákazníky, je pro příštích čtrnáct dní skvělá hádanková adventura The Witness z roku 2016. Bez bližšího vysvětlení se v ní ocitáte na opuštěném ostrově, který je zamořený nejrůznějšími hádankami a rébusy.

Prvních pár jich jistě zvládnete s prstem v nose, ale čím dál se dostanete, tím náročnější hlavolamy na vás budou čekat. Ne nadarmo Jakub ve své recenzi The Witness označil jako jednu z nejtěžších her všech dob. Dokážete, že jste chytřejší než on a zvládnete ji dohrát bez návodu? Vyzkoušet to můžete na této adrese.

K aktivaci potřebujete jen účet na Epic Store a jeho nainstalovaného klienta, poté už vám hra zůstane ke stažení napořád. Nebo alespoň do doby než Epic Store zkrachuje. Čemuž aktuálně nic nenasvědčuje, ba naopak. V boji se Steamem aktuálně tahá za ten delší kus provazu.