Zapomenutý Witchfire se připomíná skvělým videem, vypadá jako fantasy Doom

Prvotina polského týmu The Astronauts The Vanishing of Ethan Carter sice byla ryzí adventurou, ve skutečnosti jsou ovšem jeho členové specialisty spíše na přímočaré střílečky. Ještě pod značkou People Can Fly se totiž podepsali pod vykajícího Painkillera nebo Bulletstorm.

Když proto v roce 2017 oznámili fantasy řežbu Witchfire, nešetřili jsme nadšením (viz náš článek). Jenže od té doby jsme se toho o hře moc nového nedozvěděli, takže už se dokonce spekulovalo o tom, jestli celý projekt náhodou nebyl v tichosti skrečován.

Nebyl, a co víc, dnes vypadá ještě mnohem lépe než tehdy a měl by vyjít již v průběhu letošního roku. Společnost nVidia si Witchfire dokonce vybrala k propagaci své technologie RTX a v novém traileru ukazuje, že minimálně po grafické stránce bude o co stát.

Potěšeni budou jistě příznivci nových Doomů, protože tady půjde o klasickou arénovou střílečku postavenou na neustálém pohybu po bojišti, jen tentokrát ve fantasy kulisách. Vypadá to, že Witchfire by se mohl stát jakýmsi novodobým Hereticem případně Hexenem, protože to vypadá, že tyto klasiky už nikdo oživit nehodlá. Každopádně hra bude na PC dočasně k dispozici pouze v obchodě Epic Store, kde svítí u kolonky data vydání nápis „coming soon.“