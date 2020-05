Zaklínač 3 slaví narozeniny, polské fantasy proslavil po celém světě

12:33 , aktualizováno 12:33

Je to na den přesně pět let, co vyšla jedna z nejlepších her všech dob. Polské fantasy RPG přitom od té doby nijak nezestárlo, naopak díky oficiálním přídavkům a fanouškovským modifikacím je Zaklínač 3 ještě lepší než po vydání.