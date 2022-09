Raději na jistotu, Cyberpunk 2077 jde přes palubu a vrátí se Zaklínač

Cyberpunk 2077 rozhodně nelze označit za neúspěšný, naopak, s 18 miliony prodaných kopií jde o jednu z nejúspěšnějších her vůbec. Jenže po dlouhých letech reklamní masáže od něj hráčská obec čekala o něco víc než jen mimořádně stylovou variaci na Deus Ex.

Svět Cyberpunku není pro každého...

Obzvláště v kontextu toho, že trilogie her o Zaklínači od stejných vývojářů patří mezi vůbec nejoblíbenější herní značky vůbec. Po propadu akcií na čtvrtinu své původní hodnoty (viz náš článek) proto v polském CD Projektu dospěli k pragmatickému rozhodnutí – fanoušky Cyberpunku ještě z povinnosti odbaví slíbeným datadiskem (viz náš článek) a poté se vrátí k ověřenému Zaklínači.

A to nejen již oznámenou čtyřkou, ale nejspíše i ještě nějakým dalším titulem Vyplývá tak alespoň z vyjádření CEO společnosti Adama Kicińského, který v rozhovoru s investory prozradil, že aktuálně přemýšlí nad více než jednou hrou.

...a fantasy nikoho neurazí. Tvůrčí vizi tak nahradí kalkul.

Pro fanoušky značky je to samozřejmě skvělá zpráva, pro lidi bažící po nových zážitcích už ovšem úplně ne.

Přeci jen, fantasy svět Zaklínače je pevně nalajnovaný a i tak minoritní změna, jako je třeba čarodějka zahraná černošskou herečkou, je vnímána s nelibostí. CD Projekt si navíc nutně potřebuje zlepšit reputaci, takže bude hrát spíše na jistotu. Vzhledem k aktuálnímu stavu herního průmyslu se tak i trochu začínám obávat, aby se vývojáři zbaběle nevrátili k pouhému remaku prvního dílu.

Ale to už zbytečně straším, brod je ještě daleko. CD Projekt dosud neudělal špatnou hru, takže si trochu té slepé důvěry snad zaslouží.