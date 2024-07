Jasný signál fanouškům. Polské studio teď zaměstnává hlavně nový Zaklínač

Bylo by přinejmenším hloupé, kdyby polské studio CD Projekt nevyužilo potenciál, jaký mají hry ze série The Witcher (Zaklínač) u fanoušků. Aktuálně jsou v přípravě minimálně tři, ovšem jako první by měla dorazit ta vůbec nejambicióznější: The Witcher 4. Tvrdí to v rozhovoru na youtubovém kanále Flow Games jeden z vedoucích projektu Pawel Sasko.

Sasko popsal všechny aktuálně vyvíjené hry v CD Projektu. Zatím jsou označovány pouze krycími jmény, ovšem už víme, k čemu mají odkazovat. Je tu Canis Majoris, což je remake prvního Zaklínače z roku 2007, který má na starost studio Fool’s Theory. Dále se pracuje na projektu Orion, což je pokračování Cyberpunku 2077, které připravuje bostonská pobočka CD Projektu a Sirius, zaklínačský spin-off který rovněž připravují v Bostonu. Firma také pracuje na zcela nové značce pod kódovým označením Hadar. A nakonec je tu Polaris, což je krycí jméno pro čtvrtého Zaklínače, který je hlavním projektem centrály ve Varšavě.

„Všechny tyto projekty jsou spíše v počátcích vývoje, tedy až na Polaris, který je nejpokročilejší hrou mezi aktuálními projekty. Letos vstoupí do hlavní fáze vývoje,“ přiznal Sasko. Koncem loňského roku zveřejnil CD Projekt podíly zaměstnanců studia na jednotlivých projektech, kde byl tým okolo Polarisu zdaleka největší. Sasko dodává, že počet lidí, kteří se do vývoje této hry zapojují, stále roste.

To všechno je sice pro fanoušky série The Witcher dobrou zprávou, jenže je nutné si uvědomit, že i hra v hlavní fázi vývoje může být stále roky vzdálená od data vydání. CD Projekt se navíc poučil z fiaska ohledně technického stavu Cyberpunku 2077 při vydání a zavázal se, že hry bude ukazovat veřejnosti až v momentě, kdy si je firma opravdu jistá ohledně dobrého technického stavu projektu.

Upřímně si tedy myslíme, že čtvrtý Zaklínač bude blízkým tématem až někdy nejdřív koncem roku 2025 nebo během roku 2026. Pokud má jít o nástupce takto oblíbené hry, je na místě očekávat, že se autoři v pokračování budou snažit posadit laťku herních mechanik, grafiky a vyprávění ještě výše a tím pádem se vývoj může o to víc protáhnout.

Naopak smutnou zprávou může být fakt, že pokud má čtvrtý Zaklínač vysokou prioritu a je aktuálně v nejpokročilejší fázi vývoje, pak remake prvního dílu a nebo druhý Cyberpunk jsou ještě opravdu hodně daleko. Pokud vezmeme v potaz zhruba čtyřletou mezeru mezi velkými hrami od studia, fanoušci ostatních projektů nejspíš během čekání celkem zestárnou.