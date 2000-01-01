Pirátské survival dobrodružství Windrose vyšlo v půlce dubna v předběžném přístupu na Steamu a Epic Store. Za pouhých šest dní slaví víc než milion prodaných kopií. Pojďme se podívat, na co láká a co na něj říkají hráči.
Autor: Kraken Express
Na začátku si vytvoříte vlastního piráta nebo pirátku. Hraje se sólo (i offline) nebo až v osmi lidech v kooperaci, a to kompletně PvE, tedy proti prostředí a počítačem řízeným protivníkům.
Autor: Kraken Express
Následně se probudíte na pláži jako trosečník. Budete sbírat suroviny a založíte ohniště, což je centrum vaší prozatím skromné základny. Dále se naučíte bojovat a získáte svoji první bárku pro podnikání výprav.
Autor: Kraken Express
Herní smyčka je prostá. Nejprve sbíráte suroviny, craftíte a vylepšujete. Poté podniknete výpravu, která zahrnuje jak bitvy na moři, tak souboje na souši v rámci nějakého dungeonu.
Autor: Kraken Express
Souboje na souši jsou trochu soulslike, vyžadují přesná načasování útoků i úhybů.
Autor: Kraken Express
Windrose je něco jako Valheim, Sea of Thieves a Assassin’s Creed IV: Black Flag dohromady.
Autor: Kraken Express
Windrose pobude v předběžném přístupu minimálně rok a půl, nicméně už nyní je plně hratelný. Samotný příběh má zabrat 50 až 70 hodin. Plná verze slibuje víc biomů, lodí, bossů, ale i dalších herních systémů.
Autor: Kraken Express
Windrose se aktuálně prodává za zhruba 660 korun na Steamu, hodnocení uživatelů je „velmi kladné“. Na Epic Store ho seženete o stovku levněji.
Autor: Kraken Express
Tvůrci se už pochlubili, že za šest dní prodali přes milion kopií, což je slušný úspěch. V neděli hru hrálo na Steamu v jeden moment 222 134 lidí souběžně.
Autor: Kraken Express
„Vaše podpora je naprosto ohromující a vaše trpělivost, zatímco pracujeme na opravách, nás skutečně hřeje u srdce. I když na hře neustále makáme, čteme si vaše recenze a komentáře, sledujeme vaše videa a streamy a občas, upřímně, zamáčkneme i pirátskou slzu štěstí. Teď, když je hra venku, s námi totiž sdílíte náš sen o neohroženém pirátském dobrodružství,“ napsali tvůrci.
Autor: Kraken Express
„Tahle hra je přesně tím, čím měla být Skull and Bones. Nejúžasnější pirátský zážitek od dob AC4 Black Flag a skvělý příklad toho, jak by měl vypadat early access,“ napsal na Steamu uživatel Chrysalis.
Autor: Kraken Express
„Je to hezké, je to vzrušující, někdy je to taky trochu těžké, haha, ale v tom dobrém smyslu. Moc oceňuju některá rozhodnutí tvůrců, která mají za cíl maximalizovat zábavu, jako třeba to, že nástroje nemají omezenou životnost,“ dodal Thunderstorm.
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express
Windrose
Autor: Kraken Express