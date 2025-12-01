Hra vyšla 14. listopadu na PC a PlayStation 5, na mobilní zařízení zavítá v prosinci. Ačkoli je založená na modelu free 2 play, zdá se, že se volitelně platí pouze za kosmetické předměty. Ty ovšem mohou stát v přepočtu i milion korun – a právě na lovení těchto „velryb“ je hra založená. Jinak ji lze projít a dohrát bez placení.
Počet souběžně hrajících na Steamu se podle SteamDB vyšplhal na 251 008 hráčů ve svém maximu a stále si drží kolem 200 tisíc. Recenze na Steamu jsou převážně příznivé, na Metacritic má aktuálně 71/100 od kritiků a 7/10 od uživatelů.
Lidé chválí férový obchodní model, rozlehlost a souboje. Kritika pak zaznívá na to, že se Where Winds Meet snaží o spoustu věcí, ale žádnou nedělá pořádně.
Co se výdělků týče, na Steamu je to aktuálně podle příjmů sedmá nejprodávanější hra (respektive šestá, protože první je aktuálně zlevněný Steam Deck). Informace o příjmech po vydání globální verze chybí, nicméně dříve vydaná čínská verze měla vygenerovat v přepočtu zhruba 34,2 milionu dolarů za měsíc. Po započítání PC verze se příjmy podle odhadů pohybovaly daný měsíc okolo 95,8 milionu dolarů.
Where Winds Meet je akční RPG v otevřeném světě, které se odehrává ve starověké Číně v desátém století. Hráči se vžijí do role mladého mistra meče a vydají se na cestu, aby odhalili tajemství vlastní identity.