Děti a válka. Češi ukážou ztracené dětství na svědectvích z Bosny i Ukrajiny

Charles Games stojí za řadou interaktivních vyprávění a her. Zmiňme Atentat 1942, Svoboda 1945: Liberation, z novějších pak Velvet 89 a Playing Kafka. Také připravovaná adventura We Grew Up in War se dotýká vážného a důležitého tématu – dětí vyrůstajících ve válce.

Dokážete si představit, že se váš domov stane přes noc nepřátelským teritoriem? Že se budete muset neustále bát o svou rodinu i přátele a své mladší sourozence utěšovat, že všechno bude v pořádku, zatímco venku je slyšet děsivý hluk?

Hra vzniká ve spolupráci s War Childhood Museum v Sarajevu a ukáže nejenom každodenní život, emoce a zkušenosti v prostředí poznamenaném válkou, ale i jejich vnitřní svět a schopnost přizpůsobit se okolnostem.

Příběh postav je roztříštěn do jednotlivých vzpomínek, které hráči skládají dohromady, z čehož plyne i částečné nelinearita. Mak vyrůstá v léta trvajícím obležení. Melisa opět ve spěchu opouští svůj domov. A Anna a Valerie se snaží vymanit z válečného vězení.

„Čeká vás rozmanitá hratelnost, od přerovnávání zásob jídla, po souboje s imaginárními příšerami nebo hledání úkrytu. We Grew Up in War nabídne často nereflektovanou perspektivu na současné i minulé válečné konflikty, které ovlivňují dnešek. Videohra vychází z dlouhodobého výzkumu a sbírek War Childhood Museum,“ vysvětlují autoři.

Hra vyjde začátkem roku 2026 na PC, iOS a Android.