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Hackerská akce Watch Dogs chystá návrat. Ale úplně nová hra to nebude

Ondřej Zach
Ačkoliv Ubisoft prozatím oficiálně nic neohlásil, podle známého únikáře Toma Hendersona se chystá vydat director’s cut posledního dílu Legion.

CEO Ubisoftu Yves Guillemot označil začátkem října Watch Dogs za „důležitou značku pro budoucnost“ společnosti, zároveň ale dodal, že na novém díle nepracují a ani nemá prioritu. Watch Dogs dokonce nespadají ani pod jedno z pěti oddělení (Creative Houses), která se starají o svěřené značky v dlouhodobém horizontu. Tolik oficiální informace.

Watch Dogs Legion
Watch Dogs Legion
Watch Dogs Legion
Watch Dogs Legion
86 fotografií

Podle známého únikáře Toma Hendersona ovšem není značka úplně u ledu. Ten již dříve tento rok informoval, že vzniká director’s cut šest let starého dílu Legion. A nově přišel s informací, že nová verze, kterou přirovnává spíše k remaku, vyjde v první polovině roku 2027.

Watch Dogs: Legion lákal na atraktivní premisu, podle níž jde hacknout cokoliv a kdokoliv. Dystopický Londýn sice vypadal pěkně, po herní stránce to už taková sláva nebyla. Ostatně předchozí díly jsou dodnes populárnější.

Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion

Co od director’s cut čekat, sice nevíme, ale je nasnadě, že Ubisoft přizpůsobí grafiku současným platformám, přidá nějaký další obsah a možná i upraví některé z herních systémů. Otázkou také je, jak dnes uspěje levicový rámec hry, viz recenze.

Ale kdo ví, oficiální informace prozatím chybí. Henderson nás ovšem pravidelně zásobuje zákulisními informacemi z Ubisoftu, takže šance, že director’s cut vzniká, je velká. Recenzi původní hry si můžete přečíst na Bonuswebu zde.

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