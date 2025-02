Padla další studia. Loučí se tvůrci Shadow of Mordor, Wonder Woman nebude

Warner Bros. Discovery přiznává, že se mu v oblasti her loni nedařilo. Nebyla to jen slabá týmovka Suicide Squad: Kill the Justice League, nedařilo se ani bojovce MultiVersus a sportovní hře Harry Potter: Quidditch Champions.

„Kvalita příliš mnoha našich nových titulů nebyla na dobré úrovni. Musíme provést zásadní změny ve struktuře našeho portfolia/týmů, pokud chceme věnovat potřebné zdroje, abychom se vrátili ke strategii ‚méně, ale větších franšíz‘,“ napsal JB Perrette, vedoucí oddělení her a streamingu společnosti Warner Bros (via Bloomberg).

Blood F.E.A.R. 2: Project Origin

Výsledkem je, že končí hned tři studia: Monolith Productions, Player First Games a Warner Bros. Games San Diego. První studio přitom psalo herní historii. Ve svém portfoliu má klasiky typu Blood, No One Lives Forever, Aliens Versus Predator 2, FEAR, z novějších pak třeba Middle-earth: Shadow of Mordor.

Uzavření studia také znamená zrušení připravované hry Wonder Woman. Ohlášena byla během The Game Awards v roce 2021, oficiální informací je ovšem poskrovnu. Již dříve ovšem prosáklo, že mělo jít o hru s prvky live service, přičemž její vývoj, který měl dosud stát přes sto milionů dolarů, byl loni restartován. Ano, nezní to dobře.

Middle-earth: Shadow of Mordor Suicide Squad: Kill the Justice League

Uzavření studií následně potvrdili přímo Warner Bros. v oficiálním prohlášení Kotaku. „Museli jsme učinit několik velmi obtížných rozhodnutí o struktuře našich vývojářských studií a investic, abychom vytvořili co nejlepší hry s našimi klíčovými franšízami – Harry Potter, Mortal Kombat, DC a Hra o trůny. Po pečlivém zvážení zavíráme tři z našich vývojářských studií – Monolith Productions, Player First Games a Warner Bros. Games San Diego. Jde o strategickou změnu směru, nikoli o reflexi těchto týmů nebo talentů, které v nich působí,“ píše se v něm.