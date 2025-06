Harry Potter a Hra o trůny. Warner Bros. Games se zaměří na klíčové značky Warner Bros. Games před dvěma lety namlsal úspěch hry Hogwarts Legacy z kouzelnického světa Harryho Pottera. Jenže dál už se herní divizi příliš nedařilo, což vyústilo v její restrukturalizaci. 18. června 2025 11:27 0

Další propadák? Novinka od zkušených tvůrců odstartovala rozpačitě Zdá se, že tvůrci ceněných mysteriózních her Alan Wake či Control tentokrát šlápli vedle. Jejich online kooperativní akce FBC: Firebreak totiž odstartovala rozpačitě. 18. června 2025 10:25 0

RECENZE: Jakuzácký příběh z osmdesátých let boduje i na Switchi 2 85 % Yakuza 0 Director’s Cut je ideální příležitost, jak vstoupit do světa japonské série Yakuza, kterou dnes známe pod jménem Like a Dragon. Switch 2 18. června 2025 0

Nemyslitelné. Veleúspěšný Zaklínač 3 možná dostane nové rozšíření Již deset let starý třetí díl série The Witcher (Zaklínač) možná ještě neřekl své poslední slovo. Objevily se informace, že příští rok by mohl dostat příběhové rozšíření, které hru podle... 18. června 2025 0

Yakuza 0 Director’s Cut 85 % Switch 2 vydáno 17. června 2025 15:21, aktualizováno 15:21

Remake Prince of Persia oznámený v roce 2020 stále vzniká, vzkazuje Ubisoft V září tomu bude pět let, co Ubisoft odhalil remake skvělého Prince of Persia: Sands of Time z roku 2003. Nyní se připomíná, že na něm stále pracuje. 17. června 2025 11:30 2

Tvůrci Zaklínače 4 volí přístup „nejprve konzole“. Mají k tomu dobrý důvod Technologickou demoverzi z připravovaného Zaklínače 4 jste už určitě viděli. A pokud ne, běžte to hned napravit. Nyní nás polské studio CD Projekt Red nechalo nahlédnout za oponu vývoje. 17. června 2025 10:37 4

Máme tu největší průšvih letoška? Podvod, zuří hráči a chtějí zpět peníze Titul herního propadáku roku má prvního vážného kandidáta. Hra MindsEye sbírá negativní hodnocení a kvůli špatnému technickému stavu si mohou hráči na PlayStationu dokonce zažádat o vrácení peněz,... 17. června 2025 1

Sexy androidka na PC válí. Stellar Blade hlásí skvělé prodeje Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně sexy oblečků. Androidka Eva ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. 16. června 2025 11:32 4

Populární hra končí s pořádáním „oslav hrdosti“. Jsou prý cestou ke krachu Na rozdíl od mnoha předchozích roků se letos hráči populární onlinovky RuneScape nedočkali oficiálních oslav měsíce hrdosti. Podle ředitele vývojářského studia Jagex Jona Bellamyho se totiž změnila... 16. června 2025 16



Kdysi jsme je milovali. Jak si vedou kultovní hry dnes? Pojďme se vypravit hluboko do herní minulosti a připomenout si začátky některých slavných herních sérií. V kontrastu s tím se následně podíváme, jak si vedou dnes. 15. června 2025 8