Asi největším překvapením je, že Warlock už je v tuto chvíli dostupný v Diablo II: Resurrected. Nová třída se ve hře objevuje 25 let po vydání originálu. Zatímco Paladin ztělesňuje světlo a čistotu, Warlock je jeho temným protějškem.
K dispozici jsou tři herní styly, přičemž jeden z nich se zaměřuje na vyvolávání démonů. DLC Reign of the Warlock, které obsahuje pár dalších vylepšení, ovšem není příliš levné, samostatně vyjde na 625 korun. Kdo prozatím nemá ani základní hru, může si pořídit kompletní Infernal edici i s Warlockem, která vyjde na zhruba 970 korun.
Warlock ovšem zamíří i do Diablo 4, a to jako druhá třída, která je navázána na připravovanou expanzi Lord of Hatred. Kdo si ji předobjednal, hraje za Paladina už od prosince. Podrobnosti ohledně Warlocka budou odhaleny v rámci vlastního streamu Developer Update 5. března 2026.
V Lord of Hatred se hráči se vypraví do dosud nepoznané oblasti Skovos, což má být původní domov Lilith a Inariuse a kolébka civilizace. Blizzard slibuje přepracovaný end-game, itemizaci i systém dovedností u všech tříd.
Warlock se nakonec stane součástí také mobilního Diablo Immortal, a to během června. Vyjde v rámci plánované větší aktualizace a k dispozici bude zdarma.