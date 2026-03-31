Tvůrci Kingdom Come pracují na velké hře ze světa Pána prstenů, tvrdí insider

Ondřej Zach
  14:12
Opět ožívají spekulace, že české studio Warhorse, tedy tvůrci ceněných her Kingdom Come, pracují na nové hře ze světa Pána prstenů. Co těmto informacím nahrává a co ne?

Vlnu spekulací naposledy rozvířil polský insider Ryszard Chojnowski v podcastu Tolkien Polska. Prozradil, že o angažmá Warhorse na nové hře Pán prstenů slyšel už dřív, ale nevěřil tomu. Nyní mu to však měly potvrdit další zdroje.

Mělo by jít o AAA hru s prvky RPG zasazenou do otevřeného světa, kterou spolufinancují Spojené arabské emiráty. Hovoří se o rozpočtu sto milionů dolarů a realistickém zpracování Středozemě.

Spekulaci nahrává fakt, že Warhorse spadají pod skupinu Embracer Group, která od roku 2022 vlastní skrz divizi Middle-earth Enterprises práva na Pána prstenů. Studio Warhorse už také prokázalo, že otevřený svět umí.

Kingdom Come: Deliverance

Proti mluví naopak předchozí leak, který říká, že Warhorse sice pracují na fantasy RPG, ale bude to nová značka. Tvrdí to leaker bertik11, který vyzradil práce na PS5 a Xbox Series X/S verzích prvního dílu Kingdom Come a trefil i dobu vydání.

Co prozatím víme oficiálně? CEO Warhorse Martin Frývaldský letos potvrdil, že studio chystá velké příběhové RPG zasazené do otevřeného světa, které kráčí ve stejných stopách jako Kingdom Come. Pracovní inzeráty pak naznačují přechod na Unreal Engine.

Kingdom Come: Deliverance 2

Hra Kingdom Come: Deliverance 2 oslavila letos v únoru rok od vydání. Prodalo se víc než pět milionů kopií. Do diskuze nám můžete napsat, zda by se vám líbila realistická hra Pán prstenů od Warhorse, nebo zda byste raději, aby studio pracovalo na vlastní značce, případně třetím dílu Kingdom Come.

Co byste si od Warhorse Studios nejvíc přáli?

celkem hlasů: 236
