Senzace v herním světě. Tvůrci Kingdom Come vyvíjejí nového Pána prstenů

Studio na sociálních sítích napsalo, že pracuje na RPG v otevřeném světě, které je zasazené do Středozemě, což je fiktivní kontinent vytvořený spisovatelem J. R. R. Tolkienem.
Příspěvek dál obsahuje informaci, že vzniká „nové dobrodružství Kingdom Come“, u něj však zmínka o otevřeném světě a RPG chybí, což naznačuje, že to Kingdom Come 3 nebude.
„Možná jste už zaslechli nějaké zvěsti, ale teď je čas prozradit, na čem pracujeme. Těšíme se, až vám o tom v pravý čas povíme víc,“ uzavírají Warhorse.
Podle dřívějšího leaku by mělo by jít o AAA hru s prvky RPG zasazenou do otevřeného světa, kterou spolufinancují Spojené arabské emiráty. Hovoří se o rozpočtu sto milionů dolarů a realistickém zpracování Středozemě.
CEO Warhorse Martin Frývaldský letos potvrdil, že studio chystá velké příběhové RPG zasazené do otevřeného světa, které kráčí ve stejných stopách jako Kingdom Come. Pracovní inzeráty pak naznačovaly přechod na Unreal Engine.
Hra Kingdom Come: Deliverance 2 oslavila letos v únoru rok od vydání. Prodalo se víc než pět milionů kopií.