Čeští Warhorse slibují brzké oznámení nové hry. Co by to tak asi mohlo být?

Historické RPG Kingdom Come: Deliverance zaznamenalo obrovský úspěch nejen v Česku (viz naše recenze), ale i celosvětově, celkem se ho od roku 2018 prodalo už 6 milionů kopií.

Na pokračování slibně rozjetého příběhu hlavního hrdiny Jindry, který se proti své vůli zapletl do mocenských hrátek tuzemské šlechty, ovšem od té doby čekáme marně. Kromě několika dodatečných příběhových rozšíření proměnlivé kvality totiž o budoucnosti své značky studio Warhorse vytrvale mlčí. Čerstvý příspěvek na jejich sociálních sítích však alespoň naznačuje, že se přece jen stále nepřevalují na vavřínech, ale na něčem skutečně pracují.

Je však potřeba zůstat nohama pevně na zemi, ono slibované oznámení nové hry může být v podstatě cokoliv. Třeba next-gen verze původní hry pro poslední generaci konzolí. Nebo spin-off v podobě pixelartové hopsačky, jako nedávno předvedli autoři Zaklínače (viz náš článek). Nebo úplně nová značka, protože vysokorozpočtové hry bez draků a černochů už se dnes vyvíjet nevyplatí. No anebo půjde skutečně o Kingdom Come 2. To vše se dozvíme už (až?) 18. dubna v osm hodin večer. Co myslíte vy?