AI bere lidem práci. Warhorse propustili překladatele, Epic smrtelně nemocného

Honza Srp
Umělá inteligence už je tady v plné síle a zásadně překopává trh práce. Propouštění rázem nadbytečných lidí se samozřejmě odehrává i v herním průmyslu a týká se desítek tisíc lidí. A další budou následovat. Minulý týden ovšem nabídl dva velmi osobní příběhy, které oblétly internet. A jeden se týká i českého studia.

Bojíte se o práci? Nechci vás strašit, ale možná byste měli, těch pracovních pozic, kterých se nedotkne raketový nástup AI, je minimum. Obzvláště tvrdě to dopadá na IT sektor, jehož zaměstnanci se ještě nedávno pohybovali u vrcholu potravního řetězce. Lidský přístup je samozřejmě nadále nezbytný, problém je, že těch lidí je rázem potřeba daleko méně, zůstanou jen ti nejlepší, většinu těch průměrných nahradí pár šikovných promptů. Hodně štěstí při shánění juniorských pozic, mladí ajťáci!

O masových propouštěních v herních studiích, včetně těch největších a nejúspěšnějších, jsme vás v posledních letech informovali tolikrát, že už jsme ztratili přehled. Už o tom ani moc nepíšeme, protože to nikoho nezajímá. Tentokrát však uděláme výjimku, během minulého týdne totiž došlo ke dvěma propuštěním, která na sociálních sítích vzbudila veliký ohlas.

Kingdom Come: Deliverance – A Woman’s Lot DLC
Kingdom Come: Deliverance – A Woman’s Lot DLC
Kingdom Come: Deliverance – A Woman’s Lot DLC
Kingdom Come: Deliverance – A Woman’s Lot DLC
56 fotografií

To jedno se přitom odehrálo v tuzemském rybníčku. Na sociální síti Reddit se v obsáhlém postu vypovídal jeden z interních překladatelů studia Warhorse, s jehož práci jste se museli setkat, pokud jste hráli Kingdom Come 2. Člověk, říkající si jednoduše Max H, dostal výpověď z důvodu nadbytečnosti, protože se prý jeho pozice stala zbytečná.

Takových případů se dnes a denně stává spoustu, Maxův osud však vzbudil spoustu pozornosti, protože za hlavní příčinu označil nástroje AI. A i když se Warhorse k tomuto případu oficiálně nevyjádřili, není důvodu mu nevěřit, v překladatelství už moderní technologie napáchaly zásadní paseku. Ano, můžeme tu tisíckrát zdůrazňovat, že skuteční lidé mají daleko větší cit pro jazyk, většinovému publiku na kvalitě až tak nezáleží a upřednostňují rychlost.

Připomeňme třeba hořký konec překladatelské skupiny PH Squad, které od další práce znechutila masová adorace tzv. AI slopu od tuzemské scény (viz náš článek). Každopádně tento příspěvek vzbudil až absurdně silnou reakci veřejnosti, až nakonec sám autor musel přijít tlumit emoce a vyzývat dav, aby jeho bývalé kolegy na internetu už dál nešikanovali.

Fortnite už tolik nevydělává, ale propouští se v celém herním průmyslu.

K propouštění sáhla i společnost Epic, provozovatelé popkulturního hitu Fortnite. A ne úplně nevýznamnému, o práci přišlo více než tisíc lidí (psali jsme tady). Oficiálně je za tím pokles zisků z Fortnite a snaha o restrukturalizaci, těžko ale nedomyslet, že jejich práci alespoň částečně nahradí AI. Protože minimálně na personálním ji tam určitě používají, jinak totiž není možné, že by sáhli po tak asociálním a z marketingového hlediska sebevražedném kroku, jako je vyhození na smrt nemocného Mika Prinkeho.

Ten tím nepřišel jen o zdroj příjmů, ale i o placené zdravotní pojištění, což je v jeho situaci v USA prakticky rozsudek smrti. Jeho žena svoji nelehkou situaci shrnula na internetu a strhla se mela. Že nadnárodním korporacím nezáleží na osudu prostých lidí samozřejmě není žádnou novinkou, ale toto byla z PR hlediska totální katastrofa, kterou alespoň trochu pomohl uhasit sám zakladatel společnosti Tim Sweeney. Jeden z nejbohatších lidí herního průmyslu se za necitlivý krok omluvil a slíbil rychlou nápravu. Ne že by to jeho pošramocené pověsti nějak zásadně pomohlo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

7. dubna 2026 0

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.