Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.
Autor: Caged Element
1. Warhammer 40,000: Speed Freeks. Spokojení znovu mohou být fanoušci Warhammera, tentokrát si mohou do své knihovny zařadit brutální závodní hru kombinovanou s bitkami.
Autor: Caged Element
Hra se zaměřuje na Orky z Kultu Rychlosti (Speed Freeks), kteří uctívají rychlost a ničení. Vozidla jsou věrná miniaturám z Warhammeru.
Autor: Caged Element
Ačkoliv jsou to primárně multiplayerové akční závody, můžete si je užít i offline a hrát proti počítačem řízeným protivníkům.
Autor: Caged Element
Těšit se můžete na různé třídy vozidel s unikátními schopnostmi. Bohaté jsou i možnosti přizpůsobení.
Autor: Caged Element
Warhammer 40,000: Speed Freeks rozdává Epic, hru si musíte stihnout zařadit do své knihovny do čtvrtka 18. června do 17:00. Pak už zůstane vaše i po skončení akce.
Autor: Caged Element
2. The Ouroboros King - Tato hra vychází z klasických šachů, přenáší je však do žánru roguelite. Hráči se chopí krále, který osvobozuje království Thessalonia od zlých čarodějnic v různých časových obdobích.
Autor: Oriol Cosp Games
Každý run je pokus o záchranu v jiné realitě. Cílem je vždy zlikvidovat nepřátelského krále. Nehraje se ovšem jen s tradičními figurkami, ale mnoha dalšími a součástí jsou i další předměty.
Autor: Oriol Cosp Games
Mapa se hodně inspiruje tou z karetní legendy Slay the Spire. Hráči také postupně získávají trvalé výhody,
Autor: Oriol Cosp Games
The Ouroboros King je taktéž k mání na Epicu do 18. června.
Autor: Oriol Cosp Games
3. The Red Lantern je na příběh zaměřený survival v aljašské divočině s roguelite prvky. Hra je spíše lehká, příběh si projdete za nějaké dvě až tři hodiny.
Autor: Kepler Interactive
Hráši se chopí psovodky, která opustí městský život v San Franciscu a rozhodne se začít nový život na Aljašce. Cílem každého runu je dostat se do bezpečí chaty.
Autor: Kepler Interactive
Na začátku je třeba zvolit si čtyři z devíti možných psů. Každý přitom má nějaké unikátní schopnosti a slabé stránky. Prvek náhody občas není fér a i po gameplay stránce je to spíše interaktivní film, nicméně za zahrání stojí.
Autor: Kepler Interactive
The Red Lantern je zdarma na Steamu do 18. června do 19:00.
Autor: Kepler Interactive
4. Happy’s Humble Burger Farm je poměrně unikátní mix hororu a managementu restaurace.
Autor: tinyBuild
Přes den je tu klasické vyřizování objednávek, respektive příprava různých jídel v časovém limitu. Jenže zatímco v běžné práci vás za chyby pokárají nebo vyhodí, zde vás čeká smrt.
Autor: tinyBuild
V noci na hráče čeká průzkum města, otvírání nových lokací a sběr předmětů, což vede k vyřešení příběhu.
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm je zdarma na Steamu do 15. června do 15:00.
Autor: tinyBuild
5. Eers je barevná logická hra, v níž je třeba dovést hlavního hrdinu do cíle. Na případné zájemce čeká přes sto úrovní.
Autor: Klei
Hlavní mechanismus připomene stařičkou hru Lemmings, v Eets totiž hlavní hrdina také sám chodí dopředu, zatímco hráč umísťuje různé předměty.
Autor: Klei
Eets je zdarma na Steamu do 15. června do 19:00.
Autor: Klei
Odkazy na všechny hry naleznete v článku po zavření této galerie. Dále už pokračují další obrázky z představených her zdarma bez dalšího komentáře.
Autor: Caged Element
Warhammer 40,000: Speed Freeks
Autor: Caged Element
Warhammer 40,000: Speed Freeks
Autor: Caged Element
Warhammer 40,000: Speed Freeks
Autor: Caged Element
Warhammer 40,000: Speed Freeks
Autor: Caged Element
Warhammer 40,000: Speed Freeks
Autor: Caged Element
The Ouroboros King
Autor: Oriol Cosp Games
The Ouroboros King
Autor: Oriol Cosp Games
The Red Lantern
Autor: Kepler Interactive
The Red Lantern
Autor: Kepler Interactive
The Red Lantern
Autor: Kepler Interactive
The Red Lantern
Autor: Kepler Interactive
The Red Lantern
Autor: Kepler Interactive
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Happy’s Humble Burger Farm
Autor: tinyBuild
Eets
Autor: Klei
Eets
Autor: Klei