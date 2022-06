Svět Warhammeru obohatí tři nové hry, chystají se kartičky, RPG i střílečka

Svět Warhammeru má u hráčů počítačových her skvělou pověst, z minulosti můžeme jmenovat například vynikající Space Hulk, Total War, Vermintide nebo třeba Dawn of War. A nebude dlouho trvat a portfolio her s oficiálních licencí Games Workshop se ještě výrazně rozšíří, oznámeny totiž byly rovnou tři nové hry.

Tou nejambicióznější je určitě chystané RPG Rogue Trader, které tvoří studio Owlcat, známe především díky dvěma dílům fantasy série Pathfinder. S tou toho ostatně Rogue Trader bude mít mnoho společného, ať už se bavíme o úhlu kamery, náročných tahových bojích nebo důrazu na vyprávění příběhu.

Warpforge zase bude digitální karetní hra ve stylu Hearthstone či zaklínačského Gwentu. V základu bude zadarmo a má prý obsahovat i několik příběhových kampaní pro jednoho hráče.

Poslední nově oznámenou hrou pak je střílečka Boltgun, která na první pohled vypadá, jako z devadesátých let minulého století. Krvavému retro rozpixelovanému zpracování odpovídá i náplň, ve které nepůjde o nic jiného než o střílení do zástupu tupých nepřátel.

Nejsou to přitom jediné hry ze známého světa, už dříve byl oznámeno pokračování akčního Warhammer 40,000: Space Marine, plošinovky Shootas, Blood & Teef, kooperativní střílečky Darktide nebo dalšího dílu sportovní série Blood Bowl. Vypadá to vše moc hezky, teď ještě kde na to vzít čas, že?